Booking için bilirkişi raporu: Ruhsata gerek yok ama vergi vermesi gerek

Türkiye’de faaliyetleri tedbiren durdurulan Hollanda menşeili rezervasyon portalı Booking.com ile ilgili ‘haksız rekabet’ davasındaki bilirkişi raporu sunuldu. Şirketin seyahat acentası ruhsatı almasına gerek olmadığı ve vergi vermesi gerektiği değerlendirmesi yapıldı.

Booking’e Türkiye’den erişim haksız rekabete yol açtığı gerekçesiyle 29 Mart 2017’de engellenmişti.

Booking’in, faaliyetlerin tedbiren durdurulması kararına yaptığı itirazlar reddedilmişti.

İstanbul 5’inci Asliye Ticaret Mahkemesi’ndeki duruşmada bilirkişi heyetinin mahkemeye sunduğu bilirkişi raporunda “booking.com BV’nin yabancı bir şirket olduğu, yaptığı işin simsarlık olduğu, bunun için seyahat acentası ruhsatı almasının gerekli olmadığı” ve “Türkiye’de elde edilen gelir olması hasebiyle Türkiye’de vergi vermesi gerektiği” ifadelerine yer verildi.

Davacı avukatı raporda birçok çelişkinin mevcut olduğunu belirterek, ayrıntılı beyan için süre isterken, Booking.com avukatı “Tedbir kararının bilirkişi raporu gözetilerek değişen şartlar nedeniyle kaldırılmasını talep ederiz” dedi.

Mahkeme heyeti, taraflara rapora karşı beyanlarını sunmaları için süre vererek, duruşmayı 12 Nisan 2019’a erteledi.