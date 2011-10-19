T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Booker Ödülü'nün yeni sahibi Julian Barnes LONDRA (A.A) 

19 Ekim 2011 03:33

-Booker Ödülü'nün yeni sahibi Julian Barnes LONDRA (A.A) - 19.10.2011 - Edebiyat dünyasının önemli ödüllerinden Booker'ın yeni sahibi İngiliz yazar Julian Barnes oldu. Londra'da düzenlenen törende, Barnes'ın ''The Sense of an Ending'' romanıyla 50 bin poundluk (82 bin dolar) ödüle layık görüldüğü açıklandı. Booker'a daha önce üç kez aday olan 65 yaşındaki Barnes, bu yıl diğer adaylar Stephen Kelman, Carol Birch, Esi Edugyan ve Patrick Dewitt'in arasından sıyrılarak ödülü kazandı.  Booker Ödülü'nün sahibi, İngiltere, İrlanda ve eski İngiliz kolonisi 54 ülkenin yazarları arasından seçiliyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24