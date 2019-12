-Booker Ödülü'nün yeni sahibi Julian Barnes LONDRA (A.A) - 19.10.2011 - Edebiyat dünyasının önemli ödüllerinden Booker'ın yeni sahibi İngiliz yazar Julian Barnes oldu. Londra'da düzenlenen törende, Barnes'ın ''The Sense of an Ending'' romanıyla 50 bin poundluk (82 bin dolar) ödüle layık görüldüğü açıklandı. Booker'a daha önce üç kez aday olan 65 yaşındaki Barnes, bu yıl diğer adaylar Stephen Kelman, Carol Birch, Esi Edugyan ve Patrick Dewitt'in arasından sıyrılarak ödülü kazandı. Booker Ödülü'nün sahibi, İngiltere, İrlanda ve eski İngiliz kolonisi 54 ülkenin yazarları arasından seçiliyor.