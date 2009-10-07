'Booker' Hilary Mantel'in

Dünyanın en önemli edebiyat ödüllerinden Man Booker, Britanyalı yazar Hilary Mantel'in oldu.



İngiltere'nin en saygın edebiyat ödülü Booker, bu yıl Britanyalı yazar Hilary Mantel'e verildi.



Mantel'in, Kral VIII. Henry dönemindeki siyasi entrikaların anlatıldığı 'Wolf Hall adlı kitabı ödüle layık görülürken, Mantel, 50 bin sterlinin (yaklaşık 128 bin TL) de sahibi oldu.



Bu yılki ödül için 6 yazar yarıştı. Aday listesinde, ödülü daha önce kazanmayı başaran iki önemli isim, J.M. Coetzee ve AS Byatt da bulunuyordu.



Önceki gün açıklanan Uluslararası Booker Ödülü'nün sahibi ise Kanadalı yazar Alice Munro oldu. 77 yaşındaki Munro, 13 adayı geride bırakarak ödüle ulaştı.



