Bonzaiyi kekik sandı, mangalda kullandı; zehirlenen 9 kişiden 1'i öldü

İstanbul Üsküdar'da ev hanımı Aysel K., bahçesinde bulduğu bonzaiyi kekik sanıp mangalda pişirdiği etlere karıştırınca 9 kişi zehirlendi. Zehirlenen enişte hayatını kaybetti.

Sabah'ın haberine göre Yavuztürk Mahallesi'nde yaşayan Aysel K. ve eşi Cuma K., Ankara'dan gelen kardeşi ve diğer yakınları için mangal hazırlığına girdi. Aysel K., bahçede çalı çırpı toplarken yerdeki bir poşet dikkatini çekti. İçi bonzai dolu poşeti açan Aysel K., dağ kekiği sandığı uyuşturucu maddeyi bir kavanoza boşalttı. Mangal için hazırladığı etleri de dağ kekiği sandığı bonzai ile terbiyeledi. Ardından tüm eti mangalda pişirdi. Aysel K.'nin gelini Yeliz D. dışındaki herkes, sofraya gelen bonzaili etlerden yedi.

Polis, evin bahçesinde bulunan bonzai poşetini koyan kişiyi arıyor

Etten yiyen herkesin kısa bir süre sonra boş boş bakmaya ve garip davranmaya başladığını gören Yeliz D., "Başım dönüyor" diyen eşini hava almaya çıkardı. Tekrar sofraya döndüğünde ise herkesin sabit durmakta zorlandığını ve anlamsız hareketlerde bulunduğunu fark etti. Yeliz D. hemen 112 Acil Servisi'ni aradı. Olay yerine gelen ambulanslar zehirlenen Aysel K., Cuma K., Sare S., Erhan D., Bayram A., Hatice A., Serdar A., Nevzat A., Aysel A., Gürhan D.'yi hemen çevre hastanelere götürdü. Uyuşturucu madde nedeniyle zehirlenen aile fertlerinden 55 yaşındaki enişte Bayram A. hayatını kaybetti. Aysel K. ifadesinde "Herkes teker teker bayılınca anladım ki poşetten kavanoza dağ kekiği sanarak boşalttığım şey bizi bu hale getirdi. Hemen mutfağın penceresinden tüm kavanozu attım. Sonra ben de kendimi kaybettim. Bahçeme o poşeti kim koydu bilmiyorum" dedi. Polis evin bahçesine içi bonzai dolu poşeti bırakan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.