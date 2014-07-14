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Bonzaiye karşı Nuri Alço'lu kampanya

Bonzai ile mücadele kapsamında 30 ilde 'Hayata Evet De' festivali düzenlenecek

14 Temmuz 2014 12:03

Türkiye'de genç ölümlere damgasını vuran bonzaiye karşı mücadele kampanyasına Eskişehir'den başlanacak. ‘Uyuşuyorum’ projesi kapsamında ‘Hayata Evet De’ festivali 30 ilde düzenlenecek. Nuri Alço ve Hande Yener gibi isimler de kamu spotlarında rol alarak kampanyaya destek verecek. 

Habertürk Gazetesi'nden Can Hacıoğlu'nun haberine göre, Eskişehir Vali Yardımcısı Ömer Faruk Güray, projeyle madde bağımlılığına, özellikle de bonzai tehlikesine karşı mücadele edileceğini belirtti. Günay, ''Hastalığı önlemek için aşı yaparsın, bunun aşısı yok, bunun aşısı bilinçlenme. Bu nedenle eğitim çalışmaları son derece yararlı'' dedi. 


Eskişehir Emniyet Müdür Yardımcısı Sinan Boz ise, proje kapsamında 'Hayata Evet De' adlı festivalin 30 ilde düzenleneceğini, kamu spotları ve kısa filmler hazırlanacağını söyledi. Kısa film ve kamu spotlarında Nuri Alço ve Hande Yener'in de aralarında bulunduğu 6 ismin rol alacağı belirtildi.

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