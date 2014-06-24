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Yaşam

Bonzai yine bir gencin ölümüne mal oldu

Bursa'da boş bir alanda bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar polisi haberdar edince gencin öldüğü belirlendi

24 Haziran 2014 11:55

Bursa’da, gençleri bir bir zehirleyen sentetik uyuşturucu bonzai, 18 yaşındaki Tugay Temiz’i ölüme götürdü.

Osmangazi ilçesi Atıcılar Mahallesi’nde köprü yanında bulunan boş alanda bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar polisi haberdar etti. Olay yerine gelen ekipler, gencin öldüğünü belirledi. Gencin sol kolunda morluklar olduğu ve bonzai kullandığı tespit edildi. Ekipler, yaptıkları araştırmada cesedin baş ucunda uyuşturucu madde içmekte kullanılan ve ‘kova’ adı verilen düzenek ile bonzai paketleri buldu. İncelemenin ardından Tugay Temiz’in cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Bölgedeki temizlik görevlilerinin anlattıkları, vahameti gözler önüne serdi: “Buraya onlarca madde bağımlısı genç geliyor. Ellerinde poşetlerle dolaşıyorlar. Bizler korkudan yanlarına yaklaşamıyoruz.” Bursa’da 4 Haziran günü evinde ölü bulunan Evren Aslan’ın (28) da bonzai kullandığı belirlenmişti.

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