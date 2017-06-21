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Bonzai, Taksim'de kol geziyor!

Taksim'de genç bir kadın uyuşturucu yüzünden bayılmış bir şekilde bulundu

21 Haziran 2017 19:25

İstanbul’da Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü’nün yanındaki bir sokakta baygın yatan bir kadın bulundu. Çevredeki görgü tanıklarının ifadesine göre, alnında “enayi” yazan dövme bulunan bir kişinin verdiği uyuşturucu maddeyi kullandıktan sonra bayıldı. Üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen 24 yaşındaki genç kıza yardım etmesi için sağlık ve polis ekiplerine haber verildi.  Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kızı ayılttıktan sonra ayrıldı.

“Burada dolaşan bir kişi var…”

Görgü tanığı otopark görevlisi,  "Buralarda dolaşan bir kişi var. Kıza uyuşturucu madde içirdi. Kız burada bayıldı kaldı. Bonzai denilen bir illet var. Buralarda ve civarda genelde içiliyor.Devlet büyüklerimizden rica ediyorum. Buna bir çare bulun.Yazık bu çocuklara" dedi.

Burada aynı durumda çok kişinin olduğunu belirten mahalle esnafı, "35 yaşlarında alnında 'enayi' yazan dövmeli bir adam kıza uyuşturucu madde içirmiş. Biz kızı baygın halde görünce adamı yakaladık. Ama polis ekipleri gelmeyince adam kaçtı. Biz olay yerine ambulans çağırdık. Ambulans geldi kıza şeker verdi gitti" diye konuştu.

Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle ayılan genç kız, daha sonra ara sokaklara girerek gözden kayboldu.  (DHA/Ersan San)

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