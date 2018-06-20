Bonzai satıcılarına 12 yıl 6'şar ay hapis

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK\'ta sentetik uyuşturucu bonzai sattıkları iddiasıyla tutuklu yargılanan Niyazi K. (31) ve Esat F.(33), 12 yıl 6\'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, geçen yıl Eylül ayında Ereğli ilçesinde yaptıkları operasyonda Niyazi K. ve Esat F.\'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada 160 gram sentetik uyuşturucu maddesi bonzai ele geçirildi. Tutuklanan şüpheliler hakkında Zonguldak 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde \'uyuşturucu madde ticareti yapma veya bulundurma\' suçundan dava açıldı. Bugün görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Niyazi K., Esat F., avukatları ve yakınları katıldı.

Uyuşturucu satıcısı değil kullanıcısı olduğunu ifade eden Esat F., \"Uyuşturucu kullandığım için çok pişmanım. Ailemin yüzüne bakamıyorum utancımdan. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Ailemi çok özledim\" dedi. Niyazi K. de ifadesinde pişman olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti, 160 gramlık uyuşturucu maddesinin ortalama 700 kullanıma karşılık geldiğini, 1 gramın bile başkasına verilmesinin bu suçun oluşmasına yeterli olduğunu belirterek Niyazi K. ve Esat F.\'yi 12 yıl 6\'şar ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırdı.