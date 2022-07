Bono ve The Edge, Kiev'in bomba sığınağına dönüştürülen metro istasyonunda konser verdi

T24 Dış Haberler

Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski'nin davetiyle Rusya saldırısı altındaki ülkeye giden U2'nun solisti Bono ve gitaristi The Edge, başkent Kiev'in bomba sığınağına dönüştürülen metro istasyonlarından birinde konser verdi.

Bono, metro istasyonunda aralarında askerlerin de bulunduğu kalabalığa seslenerek, "Ukraynalılar olarak sadece kendi özgürlüğünüz için savaşmıyorsunuz; özgürlüğü seven tüm insanlar için savaşıyorsunuz. Barışa yakın zamanda ulaşmanız için dua ediyoruz" dedi.

Irish Times'ın aktardığına göre Bono ve The Edge, “With or Without You,” “Desire,” “Angel of Harlem,” “Vertigo” gibi U2'nun hit parçalarını çaldı. İkilinin Ben E. King'in "Stand By Me" şarkısını da "Me"yi "Ukrayna" ile değiştirerek söylediği ifade edildi.

Konserin bazı bölümlerinde Bono ve The Edge'e savaş nedeniyle orduya katılmış Ukraynalı müzisyenler eşlik etti.