Bono Türkiye'ye geldi ‘Hacı’ oldu

T24-

Eşi ve çocuklarıyla birlikte özel bir yatla Göcek Marina’ya gelen sanatçı, buradan VIP minibüsle Dalaman’a hareket etti. Daha sonra da helikopterle Selçuk’a giderek Efes Antik kentine geçti.Ziyaretin ardından Meryem Ana Evi’ni gezen Bono, gazeteci Mehmet Sarışın yönetimindeki Haberdeluxe.com tarafından görüntülendi. Seyahati sırasında mütevazı tavırları ile dikkat çeken Bono ailesiyle birlikte Efes’i gezen halkın arasına karıştı.Bono, Antik kent ziyaretinin ardından Meryem Ana Evi’ni gezerek hacı oldu. Dünyaca ünlü oyuncu Jodie Foster’da geçen Haziran’da Meryem Ana Evi’ni ziyaret ederek hacı olan yabancı yıldızlar arasına girmişti.