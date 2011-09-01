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Bono Türkiye'ye geldi ‘Hacı’ oldu

U2’nun solisti Bono, ailesiyle beraber Türkiye’ye gelerek Meryem Ana Evi’ni ziyaret etti

01 Eylül 2011 03:00

T24- U2’nun solisti Bono, ailesiyle beraber Türkiye’ye gelerek Meryem Ana Evi’ni ziyaret etti
Dünyaca ünlü rock grubu U2’nun solisti Bono’nun gizlice Türkiye’ye geldiği ortaya çıktı.




Eşi ve çocuklarıyla birlikte özel bir yatla Göcek Marina’ya gelen sanatçı, buradan VIP minibüsle Dalaman’a hareket etti. Daha sonra da helikopterle Selçuk’a giderek Efes Antik kentine geçti.


Ziyaretin ardından Meryem Ana Evi’ni gezen Bono, gazeteci Mehmet Sarışın yönetimindeki Haberdeluxe.com tarafından görüntülendi. Seyahati sırasında mütevazı tavırları ile dikkat çeken Bono ailesiyle birlikte Efes’i gezen halkın arasına karıştı.


Bono, Antik kent ziyaretinin ardından Meryem Ana Evi’ni gezerek hacı oldu. Dünyaca ünlü oyuncu Jodie Foster’da geçen Haziran’da Meryem Ana Evi’ni ziyaret ederek hacı olan yabancı yıldızlar arasına girmişti.



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