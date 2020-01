Bono, Bukowski şiirlerine ses verdi

T24 - Daha önce 'The Laughing Heart' şiiri Tom Waits’in çakıllı sesinde hayat bulan Charles Bukowski’ye, bu defa rock müziğin diğer ucundan bir isim, Bono ses verdi.

İlk olarak Bukowski’nin 'What Matters Most is How Well You Walk Through the Fire' (1999) adlı kitabından 'Roll the Dice' şiirini okuyan Bono, daha sonra 'Love is a Dog From Hell' (1977) adlı kitaptan 'The Crunch' adlı şiiri seslendirdi.

Bono tarafından okunan iki şiir de 'Born Into This' adlı Bukowski belgeselinde yer aldı.

Pico Iyer’in 'Amerikan düşkün yaşamının resmi şairi' olarak nitelediği Charles Bukowski, yoksul Amerikalıların sıradanlığından ve onların sancılarından ilham aldı.