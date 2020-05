Bono, 2017'den bu yana yayımladığı ilk şarkıyı Koronavirüs salgınıyla mücadele edenler için yazdı

T24 Dış haberler

İrlandalı U2 grubunun solisti Bono, 2017'den bu yana yayınladığı ilk yeni şarkısını yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele edenlere adadı.

'Let Your Love Be Known' (Bırak Sevgin Bilinsin) isimli yeni parçasını Instagram üzerinden paylaşan Bono, şarkının karantina altındayken balkon ve pencerelerden şarkı söyleyen İtalyanlardan ilham aldığını ifade etti.

Bono, Instagram paylaşımının altına, "Bu şarkıya ilham veren İtalyanlar için. İrlandalılar için. Bu St. Patricks gününde ne kadar zor bir durumda olsa da hâlâ şarkı söyleyenler için. Cephelerdeki doktorlar, hasta bakıcılar, hemşireler; sizin için şarkı söylüyoruz" yazdı.

İrlandalı şarkıcı, şarkıyı bir saat içinde yazdığını ifade etti. Parçada, "Bana dokunamazsın ama çatılardan şarkı söyleyebiliriz/ bana telefondan şarkı söyle/ şarkı söyle ve bana durmayacağına dair söz ver/ şarkı söylediğin sürece yalnız değilsin" ifadeleri yer alıyor.

İrlanda'da ve ABD'de sağlık yetkililerinin sosyal yakınlık tavsiyeleri sebebiyle St. Patrick günü kutlamaları iptal edildi.

U2'nun en son yayınladığı şarkılar 2017'de raflarda yerini alan Songs of Experience albümündeki parçalardı.