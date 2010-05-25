Bono 2 ay sahnelerden uzak kalacak

T24 - Münih'te sırtından ameliyat olan U2'nun solisti Bono bugün taburcu oldu. 2 ay sahnelerden uzak kalacak yıldızın, İstanbul konserinin tarihi ise değişmedi.



21 Mayıs Cuma günü belindeki rahatsızlık sebebiyle acil olarak ameliyata alınan Bono, bugün Münih’teki Ludwig Maximilians-University hastanesinden taburcu oldu.



Münih Üniversite Kliniği nöroloji cerrahı Jörg Tonn, U2'nun internet sayfasında yayımlanan açıklamasında, Bono'nun sağlık durumunun daha iyi olduğunu belirtti.









Tonn, Bono'nun bel fıtığı olduğunu, iyileşmesi ve felç olmasının önlenmesi için ameliyatın tek seçenek olarak görüldüğünü ifade etti.



Açıklamada, Bono'nun rehabilitasyon programına katılması gerektiği ve en az 2 ay dinlenmesi gerektiği kaydedildi.



Bu rehabilitasyon süreci sebebiyle U2 360 turnesinin, Haziran ve Temmuz aylarında gerçekleşecek Amerika ayağı 2011 tarihine ertelendi. Ertelenen Amerika Turnesi, 3 Haziran Salt Lake City’de başlayarak, 19 Temmuz’da New Jersey konseri ile son buluyordu.





İstanbul konseri tarihi değişmiyor



6 Ağustos İtalya Torino konseriyle başlayacak U2 360 Avrupa Turnesi, bir değişiklik olmadan daha önce belirlenen tarihlerde gerçekleşecek. Turne kapsamında U2’nun İstanbul konseri, planlandığı gibi Atatürk Olimpiyat Stadı’nda 6 Eylül 2010 tarihinde düzenlenecek.



Münih’teki hastanede bulunan U2 grubunun menajeri Paul McGuinness, “Turnemiz bölündüğü için çok üzgünüz. Sayısı bir milyonu aşan U2 hayranlarının planlarının alt üst oldu ve biz de bu üzüntüyü paylaşıyoruz. Ama bizce en önemlisi bir an önce Bono’nun sağlığına tamamen kavuşması. Şimdiki süreçte Live Nation ile çalışarak en hızlı şekilde ertelenen tarihlerin programlamasını tekrar yapıyoruz.” dedi.



U2 turnesinin prodüktörlerinden ve organizatörlerinden Live Nation Global Touring CEO’su Arthur Fogel “U2 hayranlarının üzüntüsünü anlıyoruz, bizim önceliğimiz Bono’nun sağlığına kavuşmasıdır.” sözleriyle düşüncelerini ifade etti.



































