Bonn'da kiraz çiçeği mevsimi



Almanya'nın eski başkenti Bonn'un tarihi merkezinde (Altstadt) bugünlerde ellerinde fotoğraf makineleri ile etraftaki ağaçları görüntülemeye çalışan çok sayıda turist görmek mümkün.

Genç bir Japon turist, "Bu bir mucize" diyor ağaçların arasından geçerken. Elinde akıllı telefonu, pespembe çiçeklerin fotoğrafını çekebilmek için doğru anı kolluyor. Turistlerle dolup taşan sokaklarda normal bir şekilde yürüyebilmek ise neredeyse imkansız.

Bazı turistler, bu yıl kiraz çiçeği mevsimini erkenden yakalamak için Bonn'a bahar aylarının başında gelmiş; ancak genelde ılıman iklime sahip olan Bonn'da bu yıl sıcaklıklar uzun bir süre mevsim değerlerinin altında kaldı. Öyle ki, ilk kiraz çiçeklerinin açması neredeyse Nisan ayının ortalarını buldu.

Dolayısıyla Bonn'a vaktinden evvel gelenler geçen yılın kartpostalları ile yetinmek zorunda kaldı. Bir fotoğraf dükkanı sahibi, "Uzakdoğu'dan gelen bazı turistler kiraz çiçeği zamanına yetişemedikleri için büyük hüsran yaşadı" diyor.

Bonn'da 23 Mayıs cumartesi günü kentin tarihi merkezinde bir 'Kiraz Çiçeği' festivali de düzenlenecek. Kentin 19'uncu yüzyıldan kalma mimarisi kiraz çiçekleri ile birleşince ortaya masalsı bir görüntü çıkıyor. Bu görüntünün dünya genelindeki hayranları ise sokaklarda bu kısa süreli pembe-beyaz atmosferin tadını çıkarıyor.