Bonn Genscher'i devlet töreniyle uğurluyor



Almanya'nın Bonn kentinde yapılan devlet töreninde Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, Genscher'in halefi ve yine onun gibi Hür Demokrat Partili (FDP) eski bir politikacı olan Klaus Kinkel, ABD eski Dışişleri Bakanı James Baker ve Protestan din bilimci Friedrich Schorlemmer konuşma yapacak.

Devlet töreni Uluslararası Kongre Merkezi'ne dönüştürülen eski parlamento binasında düzenleniyor.

Hans-Dietrich Genscher 31 Mart'ta Bonn yakınlarında bulunan evinde 89 yaşında hayatını kaybetmişti.

Almanya'da eski dışişleri bakanlarının vefatı halinde devlet töreni yapılması genel bir uygulama değil. Son olarak geçen kasımda Almanya'nın eski başbakanlarından Helmut Schmidt için devlet töreni yapılmıştı.

Hans-Dietrich Genscher, 1969-1974 yılları arasında içişleri bakanı, 1974-1992 yılları arasında da dışişleri bakanı ve başbakan yardımcısı olarak görev yaptı. Ayrıca Genscher 1974-1985 yılları arasında da liberal Hür Demokrat Parti'nin (FDP) genel başkanlığı görevini yürütmüştü.

Almanya'da diplomasinin duayen isimleri arasında sayılan Genscher, Batı Almanya ile Doğu Almanya'nın birleşmesi sürecindeki önemli siyasi kararları ile tanınıyor. Örneğin Dışişleri Bakanı iken 30 Eylül 1989'da, önceki haftalarda Demokratik Almanya Cumhuriyeti'nden (DDR) Prag'a kaçan ve buradaki Federal Alman Büyükelçiliği’ne sığınan Doğu Alman vatandaşlarına Batı Almanya'ya geçebilecekleri müjdesini vermişti. Genscher bu anı daha sonra, siyasi kariyerindeki en mutlu an olarak nitelendirmişti.