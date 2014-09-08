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Dünya
Deutsche Welle

Bonn bombacıları yargılanıyor

2012’de Bonn’daki bir tren istasyonunda bombalı saldırı planlayan zanlıların yargılanmasına Düsseldorf’ta başlandı. Ancak sanıkların duruşmada konuşmayacakları kaydedildi.

08 Eylül 2014 19:55


Başsavcılık'tan yapılan açıklamaya göre, 2012 yılında Bonn kentindeki tren istasyonunda radikal İslamcılar tarafından bırakılan patlayıcı yüklü çanta infilak etseydi çok sayıda insan ölecekti.

Federal Savcı Horst Salzmann, olayla ilgili davanın görüşüldüğü Düsseldorf Eyalet Yüksek Mahkemesi önünde duruşma başlamadan önce yaptığı açıklamada, zanlı Marco G.‘nin belirli sayıda insanı öldürmeyi planladığını kaydetti.

Marco G.‘nin eylemi aşırı sağcı Pro NRW partisi tarafından Hz. Muhammed karikatürlerinin dağıtılmasına duyduğu öfkeden ötürü, 10 Aralık 2012 tarihinde patlayıcı yüklü bir spor çantayı en yoğun perona bıraktığı ifade edildi. Meydana gelen bir teknik hata yüzünden bomba patlamadı.

G.‘nin ayrıca yargılanan diğer üç sanıkla birlikte Pro NRW‘nin yönetim kadrosundaki isimlere de saldırı düzenlemeyi planladığı belirtildi. G.‘nin avukatı Mutlu Günal, müvekkilinin duruşmada konuşmayacağını kaydetti. Günal, Arnavutluk elit polis birimi eski üyesi olan bir diğer sanık Enea B.‘nin suskunluğunu koruyacağını kaydetti.

Davanın gelecek yıla kadar sürmesi bekleniyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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