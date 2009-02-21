Bonfile fanatikleri, bu tarifler kaçmaz

Pek çok restoranın mönüsünün olmazsa olmazlarından biridir bonfile. Siz de bonfileyi seviyorsanız, ünlü şeflerden aldığımız aşağıdaki 5 tarifi denemenizde fayda var…



Kestane Mantarlı Izgara Bonfile



Malzemeler



185 gr bonfile, 200 gram mevsim sebzeleri (Kabak, havuç, patlıcan, sarı ve kırmızı dolmalık biber), 150 gr patates, 40 gr kestane mantarı, yarım kuru soğan, 30 cl kırmızı şarap.



Hazırlanışı



Patatesi soyduktan sonra, yuvarlak şekilde ince ince doğrayın ve üst üste koyarak fırında pişirin. Mevsim sebzelerini ızgara yapabileceğiniz şekilde doğrayın ve kızartın. Kestane mantarını temizledikten sonra onu da ızgaraya atın ve suyunu çekene dek kızartın. Son olarak bonfilenizi damak tadınıza uygun bir şekilde pişirin. Soğanları halka şeklinde kestikten sonra bir tutam şeker ile karamelize edin ve şarabı ekleyin. Fotoğrafta görüldüğü gibi yerleştirdikten sonra servis yapın. İsteğe göre taze kekikle de servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.



Porcini Mantarlı Bonfile



Malzemeler



180 gr bonfile, 20 gr porcini mantarı, 1 orta boy patates, 10 gr pazı, 10 gr kabak, 10 gr pırasa, 10 gr havuç, bir tutam kekik, bir diş sarımsak, bir tutam pul biber, 10 gr tereyağı, iki dal maydanoz.



Hazırlanışı



Bonfileyi ortadan delin ve içine porcini mantarını yerleştirin. Kürdanla tutturduktan sonra ızgarada pişirin. Patatesi haşlayın ve soyun. Sarımsak, pul biber, tereyağı, maydanoz ve kekiği patatesin üzerine ilave ederek püre haline getirin. Pazı, pırasa ve havucu tavada soteleyin.

Izgara bonfileyi, sebze sote ve patates püresi ile birlikte servis edebilirsiniz.



Izgara Dana Bonfile



Malzemeler



220 gr dana bonfile, 5 gr sarımsak, 10 gr susam, 15 ml kikkoman, 5 gr şeker, 1 gr Japon biberi.



Hazırlanışı



Bonfileyi ızgarada pişirdikten sonra dilimleyin. Üzerine susam yağı, Japon şarabı, susam, nişasta ve sarımsaktan hazırladığınız sosu ilave edip servis edebilirsiniz. Japon yemeklerinin içinde sarımsak olmasına rağmen ağızda çok yoğun bir sarımsak tadı kalmaz. Bunun nedeni ise sarımsağın önce haşlanıyor olması.



Szechuan Usulü Dana Eti



Malzemeler



150 gr dana eti, 50 gr dolma biberi, 50 gr kuru soğan, 2 adet taze soğan, 30 gr bambu kökü, 1 çay kaşığı acı sos, 1 çay kaşığı susam yağı, 20 gr havuç, 1 diş sarımsak.



Hazırlanışı



Wog tavada etleri kızgın yağın içinde 30 saniye kadar pişirin. Daha sonra sebzeleri ilave edip beş saniye kızgın yağda tuttuktan sonra süzerek alın. Wog’a çok az yağ koyarak sarımsak, acı sos, sebze ve etleri ilave edin. 15 saniye sonra soya sosu ve susam yağını koyarak bir dakika daha pişirdikten sonra servis yapabilirsiniz.



Porcini Mantarlı Bonfile 2



Malzemeler



200 gr bonfile, 100 gr Porcini mantarı, 120 gr krema, 4 cl beyaz şarap, 5 gr sarımsak, bir tutam tuz, bir tutam karbiber.



Hazırlanışı



Bonfileyi tuz ve biberle birlikte harmanladıktan sonra ızgarada istediğiniz pişirme düzeyinde kızartın. Porcini mantarını temizleyip doğradıktın sonra sarımsak ve zeytinyağı ile soteleyin; ardından şarabı ilave edin. Suyunu çekince kremayı koyun ve koyulaşıncaya kadar pişirin; bonfilenin üzerine koyarak servis edin.







