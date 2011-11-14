-Bond'un saatine 150 bin avro CENEVRE (A.A) - 14.11.2011 - James Bond serisinden "Live and Let Die" filminde rol alan Roger Moore'un bu filmde kullandığı bir saatin açık artırma sonunda 150 bin avroya satıldığı bildirildi. Cenevre'deki Christies müzayede evinden yapılan açıklamada, yuvarlak bir mini testerenin de içinde yer aldığı çeşitli özellikleri bulunan Rolex marka bu özel saate açık artırma süresince alıcı çıkmadığı belirtildi. Açık artırmadan çekilen saate daha sonra adını açıklamak istemeyen bir alıcının 150 bin avroluk bir teklif sunduğu, bu teklifin kabul edildiği kaydedildi. Alıcının, saati almak için komisyona 182 bin avroluk bir miktarı ödemesinin gerektiği belirtildi.