Bond'un arabası açık artırmada

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RM Müzayede Evi, 1964 model Aston Martin DB5 gümüş renkli aracın "dünyanın en ünlü arabası" olduğunu belirtti ve 27 Ekimde Londra'da yapılacak açık artırmada aracın 5 milyon dolara alıcı bulmasının beklendiğini kaydetti.





Müzayede satılacak Aston Martin'in, Sean Connery'nin "Goldfinger" ve "Thunderball" filmlerinde kullanılan iki orijinal araçtan biri olduğu belirtildi.





Aracın, 1969 yılında radyo yayıncısı Jerry Lee tarafından 12 bin dolara satın alındığı, o zamandan beri Lee'nin evinde olduğu ve nadiren gün ışığına çıkarıldığı bildirildi.