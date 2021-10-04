Bondmania: 'Ölmek İçin Zaman Yok' gişe rekorları kırıyor

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Daniel Craig'in James Bond karakterini son kez canlandırdığı 'Ölmek İçin Zaman Yok' filmi Britanya'da gişe rekorları kırıyor.

'Ölmek İçin Zaman Yok', vizyona girdiği hafta diğer 24 Bond filminden daha fazla kar etti ve 4 gün içinde yılın en çok izlenen filmlerinde biri haline geldi.

25. Bond filmi, pandemi döneminde vizyona giren filmler arasında uluslararası seviyede de rekor kırdı. Film, vizyona girdiği 54 ülkede 119 milyon dolarlık gişe yaptı.

'Ölmek İçin Zaman Yok', pandemi döneminde Çin'de açılış yapmadan 100 milyon dolar barajını geçen ilk Hollywood filmi oldu.

'Ölmek İçin Zaman Yok' ile yapımcılar Skyfall'un en yüksek kar yapan Bond filmi rekorunu kırmak istese de, pandemi şartları bunu önleyebilir. Analistlere göre dünya genelindeki her 5 sinema salonundan biri pandemi nedeniyle kapalı.

Skyfall, 1.1 milyar dolar kar elde etmişti.