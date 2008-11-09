Bond'a yaş sınırlaması

Tüm dünyada merakla beklenen James Bond macerasının 22'ncisi ''Quantum Of Solace'' filmine yaş sınırlaması geldi.



İngiltere'deki Vue sinema salonları, yetişkinlerin James Bond macerasının 22'ncisi ''Quantum Of Solace''i daha rahat izleyebilmeleri için 12 yaşından küçüklere yasak getirdi.



Çocukların filmi izlerken çok fazla soru sorduğu ve yorum yaptığı için böyle bir uygulama başlattıklarını belirten yetkili, bu uygulama sayesinde filmi daha rahat ve anlaşılır şekilde izlenebilineceğini söyledi.



Ayrıca yetkililer, çocukların filme konsantre olmuş ebeveynlerinin dikkatlerini kendi üzerlerine çekmek için çıkardıkları anlamsız sesleri engellemek ve filmin konusunu rahat anlayabilmek için bu yola başvurdukları belirtti.



Böyle bir uygulama sonucunda ebeveynlerin nasıl bir tutum içine girecekleri ve çocuk psikologlarının nasıl bir yorumda bulunacakları merak konusu.





