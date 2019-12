Bond kızını kıyafetinden tanırsınız

Tam 46 yıl ve 22 James Bond filmi... Bu filmler çerez nitelikleri dışında ne için izleniyor?Aksiyon?Eh, gerçekçi değil, abartılı ama olsun.Teknolojik oyuncaklar?Özellikle erkekleri tavlıyor.Kızlar?İşte onlar gerçek. James Bond kızı diye bir şey var ve iddiasına varım bu ajan serisini izleyen her kadın James Bond kızı olmayı istemiştir (Feministler hariç).James Bond kızı güzelliği ve entrikaları dışında bir de giydikleriyle izleyiciyi perdeye kilitler. O seksapeli gösteren pek tabii kıyafettir.Ve Bond kızı ister pilot üniforması giysin, ister leopar desen bir palto, ister dansöz kostümü, isterse de dalgıç kıyafeti, vücudunun kıvrımları her zaman ön plandadır. Bond filmlerinin fragmanlarındaki kadın siluetleri boşuna değil.Ki bu siluetler zaman zaman günümüzün popçularına da esin kaynağı oldu. “Irreplaceable”ın klibinde cam kapının önünde geceliğiyle dans eden Beyonce’yi, “Promise”ın klibinde Ciara’nın siyah tulumunu, Fergie’nin beyaz gömleklerini düşünün...Bond kızlarının kostümlerinden yıllar içinde moda dünyası da payına düşeni aldı. Britt Ekland’ın geometrik desenleri yeni bir retro statüsüne erişti, Jane Seymour’un etnik maksi elbiseleri arada sırada podyumlarda karşımıza çıktı, Eva Green’in “Casino Royale”deki tuvaletleri seksilik anlayışını yeni bir boyuta taşıdı, Moneypenny’nin muhafazakar tarzı 1962’den beri yürürlükte kaldı.Mücevher Bond kızlarının en iyi dostu oldu. “Never Say Never Again / Asla Asla Deme”de Kim Basinger buna iyi bir örnek. “Diamonds Are Forever / Ölümsüz Elmaslar”da 007, Bond kızı Tiffany Case’e neden ona bu adı koyduklarını sorar. Tiffany şöyle cevap verir: “Annem Tiffany’s’de evlilik yüzüklerine bakmaya gittiğinde dükkanın üst katında doğmuşum.” Ve Bond yorum yapar: “Van Cleef and Arpel’da doğmaman ne kötü.”Bond kızlarının vazgeçilmez rengi siyahtır. Kızlar bir dönem kırmızılara da büründü. “Licence to Kill / Öldürme Yetkisi”nde Lupe Lamora’yı ister gecelik ister gece elbisesi olsun, kırmızı dışında renkte bir kıyafet giyerken pek görmedik. 1995 yapımı “Golden-eye / Altın Göz”de şeytani, poker oyuncusu Rus pilot/ajan Xenia Onatopp kırmızı deri eldivenler giyiyor, kırmızı ruj sürüyor ve kırmızı bir Ferrari kullanıyordu.Kıyafetler Bond kızları için kamuflaj görevi de gördü hep. “Licence to Kill”de Pam Bouvier jartiyerinin kayışında bir silah gizliyor, başka bir sahnede kurşun geçirmez yelek giyiyordu. Bazen de bu kıyafetler öldürücü nitelik taşıyordu. 1971 yapımı “Diamonds Are Forever”da Bond plajda bir esmerin bikini üstünü çıkarıp onunla boynunu sıkarak silah olarak kullanmıştı.1980’lerden itibaren Bond kızlarının kıyafetleri farklı bir boyut kazanmaya başladı. 90’larda Bond kızlarının elbiselerinin sırtı açık, straplez, göbeğine kadar dekolteli veya kalçasına kadar yırtmaçlı olması yeterli değildi. Xenia Onatopp’un askeri üniformaları ve Wai Lin’in PVC tulumları Bond kadınını 21’inci yüzyıla taşıyordu. Tabii bu kıyafetlerin feminenlik konusunda bir eksikleri yoktu. Bond kızlarının fiziği de eskiye göre değişti tabii. 60’ların yuvarlak hatlı Bond kızlarının yanında bugünküler daha atletik yapılı.Gelip geçen 22 Bond filmi ve yüzlerce Bond kızı kostümü arasından şüphesiz hafızalara kazınan 1962 yapımı “Dr. No”da Ursula Andress’in canlandırdığı Honey Ryder karakterinin bikinisidir. Bu ikonik bikini bir açık artırmada 41 bin 125 sterline alıcı bulmuştu.Son yıllarda Bond kızlarını giydirmek için lüks markalara başvuruluyor. Kim bilir, belki de lüks markalar bu işi kovalıyor. “Casino Royale”de Eva Green’in gardırobunu Roberto Cavalli hazırlamıştı.Tabii Bond kızları kıyafetsiz de yapabiliyor. Mahrem yerlerini örtmek için kıyafet bulamadıkları zamanlar da oldu; bu kez başka yollara başvurdular. Bazen altın renkli boyayla vücutlarını kapladılar, bazen de öldürücü bir yılana sarıldılar.Öyle ya da böyle her Bond kızı tarzıyla döneminin aynası işlevini görüyor. Modayı Bond kızlarının kıyafetlerinden de takip etmeyi mümkün kılıyor.Quantum of Solace”in kostüm tasarımcısı, CV’sinde “Ocean’s Thirteen”i bulunduran Louise Frogley.“Goldeneye”dan (1995) “Casino Royale”e kadar Bond’u giydiren İtalyan terzi Brioni ile ipler koparıldı ve bu kez Brad Pitt, Will Smith ve David Beckham gibilerini giydiren, jilet gibi takımlarıyla tanınan, Amerika’nın ünlü tasarımcısı Tom Ford ile el sıkışıldı.Bond’u canlandıran Daniel Craig’in kıyafetlerinde 60’lar havası seziliyor.M’in kolalı siyah takımlarla giydiği beyaz gömleklerinden Bond kızlarına tüm karakterlerin kıyafetleri siyah, beyaz ve gümüşi gri tonlarda ve çok sade çizgilerde seyrediyor.Gemma Artenton’ın canlandırdığı Ajan Fields kemerli Burberry trençkotu ve diz boyu çizmeleriyle “On Her Majesty’s Secret Service”deki Diana Rigg’e gönderme yapıyor. Prada etiketli siyah ipek-yün karışımı elbiseyle bir partiye geldiğinde ise dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.Camille’i canlandıran Olga Kurylenko ise biraz daha uçlarda. O, filmde Jasper Conran markalı kıyafetler giyiyor. Prada giydiği de oluyor.Mathieu Almaric’in canlandırdığı kötü adam Dominic Greene ise sıcak iklimde yaşadığı için daha rahat kıyafetlerle karşımıza çıkıyor. Çöl giysilerini gotik tarzlı takılarla tamamlıyor. Bu takılar, Los Angeles’lı motorcuların yarattığı Foti by Chrome Hearts markasını taşıyor.Sophie Harley’in “Casino Royale”deki kumarhane sahnesinde Eva Green’in canlandırdığı Vesper Lynd karakterinin takması için tasarladığı kolye “Quantum of Solace”de de karşımıza çıkıyor. Bond kızlarının etkisi önümüzdeki ilkbahar-yaz modasına da sızdı. Karl Lagerfeld podyuma gelecekten fırlamış Bond kızları çıkardı. Tek renkli kıyafetler ve kalın kemerlerin dolandığı beller bakarsınız bir sonraki Bond filminin kızlarının kostümlerine esin kaynağı olur.