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Yaşam

Bond kızı Myanmar'da sınırdışı edildi

Nobel Barış Ödülü sahibi Aung San Suu Kyi’yi oynayacak olan Michelle Yeoh’un Myanmar’a girişine izin verilmedi.

29 Haziran 2011 03:00

T24 - Nobel Barış Ödülü sahibi Aung San Suu Kyi’yi oynayacak olan Michelle Yeoh’un Myanmar’a girişine izin verilmedi. 

Nobel Barış Ödülü sahibi Aung San Suu Kyi’nin yaşam öyküsü Fransız yönetmen Luc Besson tarafından beyaz perdeye aktarılıyor.

“Leydi” isimli filminde Suu Kyi’yi canlandırıcak Bond kızı Michelle Yeoh, Myanmar’da büyük bir şok yaşadı.

Bir ay önce ülkeye giren Michelle Yeoh bu kez havaalanından çıkartılmadı. Yeoh daha sonra sınırdışı edildi.

Muhalefetteki Ulusal Demokrasi Birliği’nin lideri Aung San Suu Kyi, yaklaşık 20 yıl ev hapsinde tutulmuştu.

Demokrasi yanlısı Suu Kyi, Kasım ayında yapılan seçimlerden bir hafta sonra serbest bırakılmıştı.



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