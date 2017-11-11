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Bond kızı hayatını kaybetti

Karin Dor, James Bond karekterini canlandıran Sean Connory ile 1967 yılında çekilen 'You Only Live Twice' filminde rol almıştı

11 Kasım 2017 11:03

James Bond filmlerinin Alman asıllı yıldızı Karin Dor, 79 yaşında hayatını kaybetti. Dor, James Bond karekterini canlandıran Sean Connory ile 1967 yılında "You Only Live Twice" adlı filmde rol almıştı.

Bond kızı Dor, internet üzerinde magazin ağırlıklı haber yayını yapan Hecklerspray sitesi tarafından bugüne kadar çekilmiş James Bond filmlerinde oynayan en başarısız 7 Bond kızı arasında yer almıştı.

Karin Dor geçtiğimiz yıl arabası ile bir bebek arabasına çarptıktan sonra büyük bir şok ve sarsıntı yaşamıştı.

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Karin DorJames BondSean Connory

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