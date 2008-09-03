Bond kitapları, 31 bin 200 sterlin

İngiliz yazar Ian Fleming'in yarattığı ünlü İngiliz casus 007 James Bond'un maceralarını içeren bir dizi kitap ve hatıra eşyası 31 bin 200 sterline satıldı.



Bu kitapları çok özel kılan ise satılan kitapların, James Bond karakterine esin kaynağı olduğu söylenen İngiliz asker, diplomat ve muhafazakar politikacı Sir Fitzroy Maclean'a âit olması.Kitaplarla birlikte Maclean'ın 1938'de Moskova'da verilen pasaportu ve başka hâtıra eşyaları da bulunuyor.



Fleming ve Maclean, Eton kolejinden mezun olmuşlardı. Fleming, 1935'de Maclean Moskova'ya diplomat olarak atandığında Reuters muhabiri olarak çalışıyordu.

