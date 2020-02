Bonanza dizisinin yönetmeni 15 Temmuz'un kitabını yazdı

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- TÜRKİYE\'de de yayınlanan ve beğeni ile izlenen bir zamanların Bonanza dizisi ile Hollywood tarihine adını yazdıran ünlü yönetmen Muhittin İzzet Kandur’un, İngilizce olarak yazdığı 15 Temmuz darbe girişimini konu alan \'Generallerin Gecesi\' adlı kitabı, Türkçeye çevrilerek 20 Şubat\'ta satışa sunuldu.

Hollywood’da yönetmenliğini yaptığı ünlü \'Bonanza\' dizisi ile 1970’li yıllara damgasını vuran Muhittin Kandur, 15 Temmuz darbe girişimini yurt dışından kaleme alan ilk isim oldu. Bir milletin hep beraber hükümetlerini korumak adına büyük bir savaş vermesinden çok etkilendiğini belirten Kambur\'un ingilizce yazdığı \'Night of the Generals\' romanı, geçen Eylül ayında İngiltere ve ABD\'de satışa sunuldu. Olumlu tepkiler alan kitap, Pasifik Yatırım Yayıncılık tarafından da \'Generallerin Gecesi\' adıyla Türkçeye de çevrilerek 20 Şubat\'tan itibaren Türk okuyucusuyla buluşturuldu.

Türkiye’ye sıkça geldiğini ve babasının da aslen Sivas doğumlu olduğunu ifade eden Kandur, kitabı yazmadan önce Ankara ve İstanbul\'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'nde incelemeler yaptığı çoğu asker birçok kişi ile ilgili görüşüp darbe gecesi yaşananlar hakkında bilgi topladığını söyledi.

\'MİLLETİN HÜKÜMETLERİNİ KORUMA MÜCADELESİ DÜNYANIN DİKKATİNİ ÇEKİYOR\'

Kitabın özellikle İngiltere\'de büyük ilgi gördüğünü belirten Kandur, \"Bence, bir milletin hep beraber hükümetlerini korumak adına böylesine büyük bir savaş vermesi gibi olaylar dünya ülkelerinin ilgisini çekiyor. Tarihsel detaylar sayesinde genelde çok olumlu dönüşler aldım. Tüm bu olaylar sırasındaki cesurluğu ve bilgeliğiyle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan herkesten saygı kazandı\" dedi.

Tarih ve ekonomi konusunda Doktora yaptığını da kaydeden Kandur, \"Ben şahsen, uluslararası politikada Amerika\'nın ‘ağır eli’ yaklaşımı reddeden birçok Avrupa hükümetinin, birçok konuda bağımsız duruşlarından dolayı Türkiye\'ye saygı duyduğunu düşünüyorum. Türkiye, NATO\'nun yaşamsal bir üyesidir ve bu örgütte, ABD çıkarları tek başına egemen değildir. Avrupalılar pek çok konuda Türkiye’ye sempati duyuyorlar. Çoğu Avrupalı, Amerikan hükümetlerinin Ortadoğu\'da uzun yıllar uyguladığı ‘Rejim değişikliği’ politikasını reddetti\" diye konuştu.

MUHİTİN KANDUR KİMDİR?

1938 yılında ataları 19 yy. da Kuzey Kafkasya’dan göç edip Ürdün Amman’da yerleşmiş olan Kabardey bir ailenin evladı olarak dünyaya gelen Kandur, evli ve 2 çocuk babası. Lise ve üniversite öğrenimini ABD’de yaptı. Kaliforniya Claremond Graduate School\'dan 1961 yılında mezun olup, 1962\'de Standford Üniversitesi\'nde master yaptı. 1964 yılında Claremond Üniversitesi\'nde felsefe doktorası yaptı. Richmond İndiana Earham Collage\'dan 1966 yılında mezun oldu.

Çerkezce, Rusça, Arapça, Almanca, İngilizce, İspanyolca ve Fransızca bilen Kandur, 25 yıl Londra ve New York\'ta çeşitli çok uluslu şirketlerin yönetim kurullarında çalıştı. Son yıllarda Avrupa ve Uzakdoğu’daki pek çok büyük firmada finansal danışmanlık yaptı. Çok iyi bir binici olan Kandur, aynı zamanda Avrupa ve Ortadoğu’da pek çok atıcılık kulübünün üyesi. Dünya Arap atları organizasyonunun üyesi ve atlar hakkındaki bilgileri nedeniyle atlı spor dalında uluslaşası bir otorite. Atıcılık sporunda uluslararası hakem unvanına sahip. Bir dönem Hollywood’da yaşayan Kandur senaryolar yazdı, film yapımcılığı ve ayrıca TV dizilerinde de yönetmenlik yaptı. Rus televizyonunda gösterilen \'The Last Horsemen-Son Atlılar\' filmi büyük ilgi gördü. 1970\'li yıllarda TRT’de oynayan \'Bonanza\' filminin yönetmeni. Kandur\'un beş filmi Fransız televizyonunda on üç bölüm halinde gösterilmiş olup, \'Cold Wind-Soğuk Rüzgar\' ve \'Edgar Allan Poe\' filmleri Rus televizyonunda gösterildiğinde çok beğenildi. Anayurdu Kafkasya\'da tarihi romanların muhteşem yazarı olarak bilinir. \'Kavkaz\' isimli romanı 1994 yılında Rusça ve Kabardeyceye çevrilip en iyi satan kitaplar arasına girdi, 1995 yılında Rus Yazarlar Birliği\'ne üye olarak kabul edildi. Daha sonra \'The Balkan Story-Balkan Hikâyesi\', \'Muridism-Muridizm\' ardından da \'Revolution-Devrim\', \'Diaspora\' adlı kitapları Rusçaya çevrildi. Üç cilt halinde yayınlanan \'Kavkas-Kafkas\' adlı romanın iki cildi Nart yayıncılık tarafından Türkçeye çevrildi. Çerkez kültürüne destek vermek amacıyla kurduğu \'Cherkess Fund-Çerkez Fonu\'un yönetim kurulu başkanı. Kendisi gibi Kabardey olan St.petersburg Flarmoni Orkestrası Şefi Yuri Temirkanov ve Almanya Giessen Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fritz Lambert’de vakfın kurucuları arasında yer alıyor. Vakıf diasporadaki Kafkas folklor ve kültürünü korumak, geliştirmek amacına hizmet ediyor. Kandur sporcu, yazar ve film yönetmeni olduğu kadar iyi bir müzisyen. İlk albümünü 1961 yılında Kaliforniya Üniversitesi\'nde iken \'Çerkez Dansları\' adıyla çıkardı. Yayınlanmış kitaplarından bazıları: \'The Skyjack Affair\', \'Rapture\', \'Kavkaz\' (1-2-3), \'Cherkess-The Balkan Story\', \'Muridism\', L996.

