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Kültür-Sanat

Bon Jovi'den krize karşı bedava konser

ABD’li rock şarkıcısı Jon Bon Jovi, İspanya’nın başkenti Madrid’de vereceği konserin bedava olacağını duyurdu

30 Mayıs 2013 14:18

Jon Bon Jovi, İspanya’da devam eden ekonomik krizden dolayı Haziran’da Madrid’de gerçekleşecek konserine girişin bedava olacağını açıkladı.

İspanyol El Mundo gazetesine konuşan şarkıcı, İspanya’nın yaşanan ekonomik krizden dolayı Avrupa turnelerinden çıkarıldığını, bunun nedeninin ise biletlerin satılmamasından olduğunu belirtti.

51 yaşındaki Bon Jovi, İspanyol hayranlarını hayal kırıklığını uğratmak istemediği için 27 Haziran’daki konserinin bedava olacağını açıkladı.

Madrid konserinin biletleri daha önce indirimli olarak satışa çıkmış ve tükenmişti. Bir konser bileti ortalama 183 liraya satılırken, İspanya’da Bon Jovi bedava kararını açıklamadan önce biletler 43 ve 94 lira arasında satışa sunulmuştu.

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