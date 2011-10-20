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Dünya

Bon Jovi, yoksullar için restoran açtı RED BANK (A.A)

20 Ekim 2011 00:31

-Bon Jovi, yoksullar için restoran açtı RED BANK (A.A) - 19.10.2011 - €Amerikalı ünlü şarkıcı Jon Bon Jovi, New Jersey'de yoksullar için bir restoran açtı.  Ünlü müzisyen, ''Soul Kitchen in Red Bank'' adlı restoranın aşevi etiketi olmadan yoksul insanlara sıcak yemek yardımında bulunacağını açıkladı.  Menüsünde fiyat belirtilmeyen restoranda müşteriler, güçleri oranında ödeme yapacak.  Hiç parası olmayanlar ise borçlarını ödemek için restoranda çalışacak.  ''Yumurta bile pişiremeyen'' Bon Jovi ise restoranda bulaşık yıkayıp, yerleri temizleyerek destek verecek.

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