Bon Jovi ve 25 yıl

Rock müziğin ünlü topluluklarından Bon Jovi, 25. yılını bir kitapla kutlayacak."Bon Jovi: When We Were Beautiful" adını taşıyacak kitapta grup üyeleri grubu anlatacak, daha önce basılmamış fotoğraflar ve notlar yer alacak. HarperCollins yayınevi tarafından basılacak olan ve grup üyelerinin sahnede, yollarda ve evdeki hayatının anlatılacağı kitap, önümüzdeki sonbaharda, aynı adı taşıyan belgeselle birlikte piyasaya çıkacak.