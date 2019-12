-BON JOVİ İSTANBUL'DA KONSER VERDİ İSTANBUL (A.A) - 09.07.2011 - Tüm dünyada 120 milyonluk albüm satışını yakalayan dünyaca ünlü Amerikalı grup Bon Jovi, ''Greatest Hits Tour'' kapsamında 18 yıl aradan sonra İstanbul'da konser verdi. Türk Telekom Arena'da gerçekleştirilen konserden önce sahneye Türk rock grubu Redd çıktı. Sevilen parçalarını seslendiren grup, 127 gündür tutuklu olan gazeteciler Nedim Şener ve Ahmet Şık'ın gerçek boyutlu kartonetlerini sahneye koyarak, onlar için de bir şarkı söyledi. Grup kendilerinde sonra sahneye çıkması planlanan fakat annesi vefat ettiği için konserini iptal etmek zorunda kalan Şebnem Ferah için de moral alkışı istedi. Saat 20.45'te sahne alan Bon Jovi grubunun solisti Jon Bon Jovi, İstanbul'u ''Raise Your Hands'' şarkısıyla selamladı. İlk parçanın ardından Türkçe ''Merhaba İstanbul'' diyen Jon Bon Jovi, daha sonra İngilizce olarak, ''Uzun zaman oldu yapacak çok şeyimiz var. Bizimle misiniz? Öyleyse koltuklarınızdan kalkın'' dedi. Konserine ''You Give Love A Bad Name'' ve ''Born to Be My Baby'' parçalarıyla devam eden Jovi ''İyi akşamlar İstanbul, geri dönmek çok güzel. 18 yıl çok uzun bir süre, bazı şarkıları burada ilk kez çalıyor gibiyiz'' diye konuştu. ''It's My Life'' şarkısının ardından ''Blaze of Glory'' seslendiren Jovi konser alanındaki tüm kızlara çığlık attırdı. ''Bad Medicine'' şarkısının sonlarına doğru üstündeki kıyafeti çıkaran Jon Bon Jovi Türk Milli Takımı'nın üzerinde ''Bon Jovi'' yazan 10 numaralı formasını giydi. Jon Bon Jovi büyük alkış alan bu hareketinin üzerine gitaristinin ''Kızlar benim altımı da çıkarmamı istiyor, onları oyalayacak birşeyler çalalım mı?'' demesi üzerine ''Pretty Women'' şarkısını söyledi. Bon Jovi grubu, ''Livin on a Prayer'' isimli parçasını seslendirdikten sonra ekibiyle birlikte seyirciyi veda etmek üzere selamladı. Bu sırada seyircilerce kendisine atılan Galatasaray atkısını açan solist Jon Bon Jovi, dinleyicilerin bir kısmınca alkışlanırken diğer bir kısmı tarafından da yuhalandı. Bon Jovi, 2,5 saat kaldığı sahnede toplam 23 parça seslendirdi.