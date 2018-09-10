Bombardıman, İdlib köylerini viraneye çevirdi

Hasan KIRMIZITAŞ- Uğur CAN- Nuri PİR/İDLİB (Suriye), (DHA) - SURİYE rejiminin ele geçirmek istediği İdlib’e yönelik Rus savaş uçaklarının desteğiyle başlattığı hava harekatları kentin kırsalındaki köy ve kasabaları viraneye çevirdi. Savaş uçaklarının bombaladığı köyler enkaza dönüşürken, hem hava saldırıları hem de kimyasal silah kullanılacağı iddiasının ardından İdlib kırsalındaki siviller çareyi göç etmekte buldu.

Tüm dünyanın yakından takip ettiği rejim karşıtlarının kalesi olarak bilinen İdlib’e yönelik Esad yönetiminin olası operasyonu öncesi başlatılan hava saldırıları kentin kırsalında yaşayanları hedef aldı. Son günlerde artan ve rejimin Rusya desteğiyle sürdürdüğü bombardımanda İdlib’in Cisr Eş Şuğur ilçesinin yanı sıra yüzlerce köy adeta yerle bir oldu. Savaş uçakları ve helikopterlerin kullanıldığı hava harekatlarında köy ve kasabalardaki yerleşim alanlarının yanı sıra buralarda bulunan bazıları yeraltına yapılmış olan sahra hastaneleri de hedef alındı. Onlarca kişinin öldüğü, yüzlerce kişinin yaralandığı İdlib’in güneyi ve Hama’nın kuzeyinin hedef alındığı bombardımanların ardından iki kentin kırsalında bulunan yüzlerce köy; yerleşim alanlarının yerle bir olmasıyla viraneye döndü.

SİVİLLER KÖYLERİ BOŞALTTI

Hava saldırıları ile İdlib’in Cisr Eş Şugur ilçesi ile köylerdeki siviller yerleşim alanlarının enkaza dönüşmesiyle zorunlu göçe mecbur kaldı. Geçmişte nüfusu 45 bin olan Cisr Eş Şugur ilçesinin nüfusu 15 bine kadar gerilerken, köylerde ise neredeyse kimse kalmadı. Hava saldırılarının olduğu köylerde yaşayanlar hem bombardımandan hem de son günlerde kimyasal silah kullanılacağı iddiasının ardından tedirgin olunca bulundukları yerleri terk etti. Köylerde yaşayanlar güvenli gördükleri iç kesimler ya da İdlib merkezi veya ilçelerine giderek saldırılardan korunmaya çalışıyor. Sivillerin terk etmesiyle köyler sessizliğe bürünürken, siviller saldırıların durması halinde yeniden evlerine dönmek istediklerini ifade ediyor. Öte yandan saldırıların ardından bazı siviller ise köylerine yakın noktada bulunan TSK’nın gözlem noktaları çevresine yerleşti. TSK’nın üslendiği bölgelere giden sivillerin burada çadırlarda kaldıkları ve saldırıların durmasını beklediği öğrenildi.



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