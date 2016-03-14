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Bombalı saldırıyı yaptığı iddia edilen S.Ç.D'nin babası: Böyle bir olaya karışmışsa cenazesini istemiyorum

''2012'den beri kendisinden haber alamadık''

14 Mart 2016 18:33

Ankara Kızılay’daki bombalı terör saldırısını gerçekleştirdiği iddia edilen 24 yaşındaki S.Ç.D.’nin Tekirdağ’ın Marmara Ereğlisi’nde oturan ailesinden DNA karşılaştırması için kan örneği alındı. Dün gece, 03.30 sularında polis tarafından emniyete götürülen S.Ç.D’nin babası polise verdiği ilk ifadesinde, ‘’Böyle bir olaya karışmışsa cenazesini de kabul etmiyorum” dedi.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gece saat 03.30 sıralarında evlerinden alınarak emniyete götürülüp ifadesi alınan baba C.D., kızının 2012 yılında Balıkesir Üniversitesi’ne kayıt yaptırmasının ardından bir daha haber alamadığını ve hakkında kayıp başvurusunda bulunduğunu söyledi.

 

‘2012’den bu yana kendisinden haber alamadık’

 

Baba D. ifadesinde, "Kızım ilk, orta ve liseyi Marmara Ereğlisi’nde okudu. Daha sonra Balıkesir’de Üniversitesi 'ninkazanarak 2012 yılında kayıt yaptırdı. Daha sonra kendisinden haber alamadık. Kayıp başvurusu da yaptık. Ama böyle bir olaya karışmışsa cenazesini de kabul etmiyorum" dediği öğrenildi.

Bomba eyleminin şüphelisi S.Ç.D.’nin babasının yanı sıra erkek kardeşinin de Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü’nde ifadesi alındı. Ardından C.D. ile oğlunun Tekirdağ Devlet Hastanesi’nde DNA karşılaştırması için kan örnekleri alınarak S.Ç.D. ile karşılaştırılması için Ankara’ya gönderildiği bildirildi. 

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