Şırnak'ta saldırıya uğrayan kültür merkezindeki 37 bin kitap yandı

Şırnak’ta, Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile İl Halk Kütüphanesi’nin bulunduğu binanın kazan dairesine el yapımı patlayıcılar atılması sebebiyle çıkan yangında 37 bin 714 kitabın yandığı tespit edildi. Tamamı yanan ve kullanılmaz hale gelen kütüphanede oluşan tahribat sebebiyle tahliye çalışmalarına başlandı.

Saldırıyı, YDG-H’ın üç mahallede süren polis ablukasına tepki göstermek için saldırıyı gerçekleştirdiği bildirilmişti.

Şırnak’ın Silopi ve Cizre ilçelerinde 14 Aralık’ta sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. TİHV’nın (Türkiye İnsan Hakları Vakfı) bugün yayınladığı açıklamaya göre 12 gündür devam eden Şırnak'taki çatışmalarda 30 sivil hayatını kaybetti.

İHA’nın haberine göre İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile İl Halk Kütüphanesi’nin bazı odalarında zarar görmeyen malzemeler Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü binasına taşınırken, geçici olarak burada hizmet verileceği belirtildi.

Sürekli kütüphanede ders çalıştığını belirten ancak güvenlik gerekçesiyle kameralara konuşmadığı gibi isminin yazılmasını da istemeyen 21 yaşındaki bir öğrenci, YDG-H’lıların binayı bastığı sırada kütüphanede olduğunu belirtti. Yaşananları anlatan öğrenci, “Kütüphanede ders çalışıyorduk. Sonra birkaç kişi geldi. Bağırarak çıkmamızı istediler. Yüzleri maskeliydi. Biz de koşa koşa çıktık. Büyük korku yaşadık” dedi.

Artık ders çalışabilecekleri bir kütüphanelerinin olmadığını anlatan öğrenci, “Evimiz kalabalık. 7 kardeşim var. Bu yüzden sessiz bir ortamda sınava hazırlanabilmek için hergün kütüphaneye geliyorum. Ancak artık gidebileceğimiz bir kütüphane yok. Olan bize oldu” diye konuştu.

Çevreden geçen ve üzüntü içerisinde küle dönen binaya bakan 63 yaşındaki bir vatandaş ise “Bunun kime ne faydası var. Kendileri okumamışlar, izin vermiyorlar ki çocuklarımız okusun. Yazık, günah. Okul yakmak, kitap yakmak nerede görülmüş” dedi.