Şırnak'ta kültür merkezine bombalı saldırı; yaralılar var

Şırnak’ta YDG-H üyesi bir grup (Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi), Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile İl Halk Kütüphanesi’nin bulunduğu binaya girip kazan dairesine el yapımı patlayıcılar attı. Patlama nedeniyle binada çıkan yangında yaralıların olduğu belirtildi. YDG-H’ın üç mahallede süren polis ablukasına tepki göstermek için saldırıyı gerçekleştirdiği bildirildi.

DHA’dan Sekvan Küden’in haberine göre; Şırnak’ta bu sabah saatlerinde güvenlik güçleri, dün teröristlerce yakılan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yanında bulunan hendek ve barikatları kaldırmak için operasyon düzenledi. Operasyonun sürdüğü sırada kent merkezindeki Yeni Mahallesi’nde bulunan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile İl Halk Kütüphanesi’ne bugün saat 09.00 sıralarında gelen yüzleri kapalı YDG-H’lılar, binanın kazan dairesine girerek, buraya el yapımı patlayıcılar attı. Saldırganlar binanın çeşitli odalarına da molotoflu saldırı düzenledi. Patlayıcıların infilak etmesi üzerine binada yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm binayı sardı.

17 öğrenci vardı

Saldırı sırasında binan etüt ve kütüphane bölümünde bulunan 17 öğrenci, olay yerine gelen güvenlik güçleri tarafından güçlükle tahliye edildi. Personelden bazıları binanın penceresinden çıkarılabildi. Çıkan yangında yaralıların olduğu bildirildi. Yaralılar, ambulaslarla Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Binada bulunanların tahliye edilmesi sırasında YDG-H’lılar tarafından güvenlik güçlerine otomatik silahlarla ateş açıldı. Polisin de karşılık vermesi üzerine bölgeden silah sesleri yükseldi. Bu arada bölgede bulunan bazı vatandaşlar da pencerelerden binaya girerek, içeride öğrenci ve personel bulunup bulunmadığını kontrol etti.

Polisten itfaiyeye ’müdahale et’ uyarısı

Yangın söndürme çalışmalarına, telefonla bilgi verilmesine rağmen itfaiye ekiplerinin geç geldiği iddia edilirken, polisin TOMA araçları da alevlere müdahale etti. Bu sırada polis zırhlı aracından itfaiye ekiplerine, "İtfaiye neden müdahale etmiyorsun. Hakkınızda yasal işlem yapılacak" diye anons yapıldı. Binada alevler kontrol altın alındıktan sonra, ağır hasar gören binada soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

Güvenlik güçleri saldırıyı gerçekleştiren saldırganları etkisiz hale getirmek için geniş kapsamlı operasyon başlattı.