Bombalı saldırılara karşı, havalimanlarında yeni güvenlik önlemleri alınacak

Olası canlı bomba veya bombalı araç eylemlerine karşı havaalanlarındaki VIP bölümlerinde yeni önlemler alınacak. VIP’lerin dışında hiç kimse VIP salonlarını kullanamayacak, VIP’lere ait olmayan hiçbir araç da salonların önüne alınmayacak.

Milliyet'ten Tolga Şardan'ın haberine göre; yılbaşından bu yana terör eylemlerinin artış göstermesi, Milli Sivil Havacılık Güvenliği Kurulu’nu (MSHGK) da harekete geçirdi. Saldırılan hedefleri arasında yer alan havalimanlarının güvenliğinden sorumlu olan MSHGK, son dönemde özellikle Doğu ve Güneydoğu’daki kentlerde bulunan havalimanları ve havaalanlarının VIP uygulamalarındaki sorunları masaya yatırdı. Kurul, bu amaçla sadece VIP salonlarında alınacak güvenlik önlemlerini görüşmek üzere Şubat’ın son haftasında özel gündemle toplandı.

Ulaştırma Bakanlığı Müsteşar yardımcısı Orhan Birdal ve İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mehmet Tekinaraslan’ın başkanlığında toplanan MSHGK, ülke genelindeki havalimanlarındaki VIP uygulamalarını, elde edilen görüntüler eşliğinde değerlendirdi. Doğu ve Güneydoğu’daki havalimanlarında ulusal ve yerel siyasetçiler ile önde gelen isimlerin havalimanlarında karşılanma ve uğurlanmalarından enstantanelerinden elde edilen görüntülerin izlenmesi sonrasında kurul üyelerinin görüşleriyle yeni düzenleme yapılması kararı alındı.

Katı kurallar uygulamada

Terör eylemlerine karşı VIP’lerin güvenliğinin sağlanması için iki önemli uygulamanın yürürlüğe konulması benimsendi. Buna göre; daha önce oluşturulan VIP (Çok Önemli Kişi) listesinde yer almayan hiç kimsenin VIP salonlarını kullanmasına izin verilmeyecek. Ayrıca, VIP salonunu kullanmak için gelen VIP’le ilgisi olmayan araçlar VIP salonlarının önüne gelemeyecek.

Denetimler başladı

Söz konusu iki ana karar dışında, VIP salonlarının mevcut güvenliğinin sağlanması çerçevesinde yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla özel çalışma grupları oluşturuldu. Emniyet, Devlet Hava Meydanları ve Sivil Havacılık genel müdürlükleri görevlilerinden oluşturulan özel denetleme ekipleri, yurt genelindeki tüm havalimanları ve havaalanlarını tek tek gezerek inceleme raporu hazırlayacak. Hazırlanan raporlar, MSHGK’nda değerlendirildikten sonra alınacak fiziki önlemlerin listesi çıkartılacak.

Dedektör köpeklerle önlem

Ayrıca havalimanları ve havaalanlarında bomba uzmanı köpeklerin kullanılmasının sağlanması kararı da alınarak yürürlüğe konuldu. Buna göre bomba uzmanı olarak yetiştirilecek dedektör köpekler, özel güvenlik şirketlerince kullanılacak.