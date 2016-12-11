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Bombalı saldırıda tıp öğrencisi Berkay Akbaş da öldü

Berkay Akbaş'ın arkadaşlarıyla birlikte hafta sonunda gezmek için İstanbul'a gittiği belirtildi

11 Aralık 2016 14:26

İstanbul Beşiktaş'ta Vodafone Arena Stadı yakınında gerçekleştirilen bombalı saldırıda ölenler arasında, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Sinoplu 21 yaşındaki Berkay Akbaş'ın da bulunduğu belirtildi.

DHA'dan İbrahim Aslan'ın haberine göre, Berkay Akbaş'ın arkadaşlarıyla birlikte hafta sonunda gezmek için İstanbul'a gittiği kaydedildi.

CHP Sinop merkez ilçe eski başkanı inşaat mühendisi Salim Akbaş ile Zeynep Akbaş çiftinin çocukları Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi 1'inci sınıf öğrencisi Berkay Akbaş, hafta sonu gezmek için arkadaşlarıyla birlikte Ankara'dan İstanbul'a gitti. Dün gece arkadaşlarıyla birlikte içinde bulunduğu otomobilin Vodafone Arena Stadı'nın önünden geçişi sırasında, stat yakınındaki çevik kuvvet ekiplerine yönelik bombalı saldırı yapıldı. Otomobilde vücuduna parça isabet eden Akbaş, ağır yaralandı. Akbaş, ambulansla kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Acı haberi alan Akbaş'ın Sinop'ta yaşayan ailesi gözyaşlarına boğuldu. Acılı anne ve baba, oğullarının cenazesini teslim almak için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gitti.

Berkay Akbaş'ın yakınları dün geceki patlamanın ardından sosyal medyada 'haber alamıyoruz' şeklinde paylaşımlarda bulunmuş bir çok kullanıcı da sosyal medyada onun için seferber olmuştu.

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