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Dolmabahçe'deki bombalı saldırıya ilişkin sosyal medyayı da kapsayan yayın yasağı

RTÜK'ün yayın yasağının ardından bir yasak da savcılık tarafından getirilidi

11 Aralık 2016 12:52

İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği, İstanbul'un Beşiktaş  ilçesindeki Vodafone Arena Stadyumu yakınında bombalı araçla düzenlenen terör saldırısı hakkında sosyal medyayı da kapsayan yayın yasağı getirdi. 

Yayımlanan kararda, terör saldırısıyla ilgili soruşturma tamamlanıncaya kadar, soruşturma dosyası kapsamı hakkında yazılı, görsel ve internet medyası ile sosyal medyada her türlü haber röportaj eleştiri gibi yayın yapılmasına 5187 sayılı Kanunun 3/2 maddesi uyarınca yayın yasağı konulmasının ve ilgili soruşturma dosyası hakkında soruşturmaya esas olmak üzere soruşturmanın  amacının tehlikeye düşmesini önlemek amacıyla 5271 sayılı kanunun 153. maddesi uyarınca kısıtlanmasının kararlaştırıldığı kaydedildi.

İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından yayımlanan yazıda, söz konusu kararın, "terör saldırısı nedeniyle yürütülen soruşturmada olaya ilişkin olarak yazılı ve görsel medya organlarında yapılan yayınlarda olaya iştirak etme şüphesi bulunan kişilerin bulundukları şehirlerin ve kullandıkları araçların  bilgisinin yayınlanarak olayın aydınlatılmasının, şüphelilerin yakalanmasının ve irtibatlarının deşifre edilmesinin engellenmesi ve kamu düzeninin bozulması riski  meydana geldiğinin anlaşılması üzerine" alındığı belirtildi.

Açıklamada, yayın yasağı kararının amacının toplum sağlığının, milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu güvenliği ve toprak bütünlüğünün korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, yargı gücünün otorite ve tarafsızlığının sağlanması  olduğu vurgulandı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başbakanlık tarafından İstanbul'da Vodafone Arena yakınında meydana gelen patlamaya ilişkin geçici yayın yasağı getirildiğini dün bildirmişti.

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İstanbul 2 Sulh Ceza HakimliğiİstanbulBeşiktaşVodafone Arena Stadyumu

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