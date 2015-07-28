T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Bombalı saldırıda aşırı sağ şüphesi

Son dönemde sığınmacılara karşı ırkçı gösterilerle çalkalanan Freital kentinde Sol Parti'den bir politikacının otomobiline bombalı saldırı düzenlendi. Soruşturmalar aşırı sağ çevrelere odaklanıyor.

28 Temmuz 2015 14:41


Son haftalarda sığınmacılara karşı ırkçı gösterilerle gündeme gelen Almanya'nın doğusundaki Freital kentinde yerel politikacının otomobiline bombalı saldırı düzenlendi. Saldırının arkasında aşırı sağcıların bulunduğundan şüpheleniliyor. Freital belediye meclisinde Sol Parti grubu başkanı olan Michael Richter olay sırasında evindeydi.

Freital kentinde Sol Parti'den politikacı Michael Richter'in otomobiline düzenlenen bombalı saldırı ile ilgili soruşturmayı aşırı hareketler konusunda yetkili Operasyonel Savunma Merkezi üstlendi. Merkez sözcüsü, soruşturmalarda henüz yeni bulgulara ulaşılmadığını, ancak saldırının siyasi boyutunun göz ardı edilemeyeceğini belirtti.

Polis verilerine göre pazartesi gece geç saatlerde otomobilin içinde meydana gelen patlamaya neyin yol açtığı henüz bulunamadı. Otomobilin ağır hasar gördüğü patlamada ölen ya da yaralanan olmadı.

“Sığınmacılar için çalışanlar korku içinde“

Kentte mülteciler için yaptığı çalışmalarla tanınan Richter, saldırının arkasında aşırı sağcıların bulunduğuna inanıyor. Richter, olay akşamı otomobilini evinin önüne park ettiğini ve gece yarısından sonra güçlü bir patlama sesiyle pencereye koştuğunda otomobilinin üzerinde yoğun siyah bir duman tabakası gördüğünü belirtti.

Freital ve tüm Saksonya eyaletinde son derece gergin bir hava olduğunu kaydeden Richter, “Sığınmacılar için çalışan pek çok kişi korku içinde“ diye konuştu.

Saksonya eyaletindeki Freital, kentteki sığınmacı yurduna karşı yabancı düşmanı protesto gösterileriyle ülke çapında dikkatleri üzerine çekmişti. Irkçılığa karşı gösterilerin organizasyonunu yapanlar arasında yer alan Richter, son aylarda Facebook üzerinden ölüm tehditleri aldığını belirtmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

SonFreitalSol PartiAlmanyaMichael RichterOperasyonel Savunma MerkeziRichterSaksonyaFacebookDeutsche Welle Türkçe DWdpaBKHS

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24