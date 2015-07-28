Bombalı saldırıda aşırı sağ şüphesi



Son haftalarda sığınmacılara karşı ırkçı gösterilerle gündeme gelen Almanya'nın doğusundaki Freital kentinde yerel politikacının otomobiline bombalı saldırı düzenlendi. Saldırının arkasında aşırı sağcıların bulunduğundan şüpheleniliyor. Freital belediye meclisinde Sol Parti grubu başkanı olan Michael Richter olay sırasında evindeydi.

Freital kentinde Sol Parti'den politikacı Michael Richter'in otomobiline düzenlenen bombalı saldırı ile ilgili soruşturmayı aşırı hareketler konusunda yetkili Operasyonel Savunma Merkezi üstlendi. Merkez sözcüsü, soruşturmalarda henüz yeni bulgulara ulaşılmadığını, ancak saldırının siyasi boyutunun göz ardı edilemeyeceğini belirtti.

Polis verilerine göre pazartesi gece geç saatlerde otomobilin içinde meydana gelen patlamaya neyin yol açtığı henüz bulunamadı. Otomobilin ağır hasar gördüğü patlamada ölen ya da yaralanan olmadı.

“Sığınmacılar için çalışanlar korku içinde“

Kentte mülteciler için yaptığı çalışmalarla tanınan Richter, saldırının arkasında aşırı sağcıların bulunduğuna inanıyor. Richter, olay akşamı otomobilini evinin önüne park ettiğini ve gece yarısından sonra güçlü bir patlama sesiyle pencereye koştuğunda otomobilinin üzerinde yoğun siyah bir duman tabakası gördüğünü belirtti.

Freital ve tüm Saksonya eyaletinde son derece gergin bir hava olduğunu kaydeden Richter, “Sığınmacılar için çalışan pek çok kişi korku içinde“ diye konuştu.

Saksonya eyaletindeki Freital, kentteki sığınmacı yurduna karşı yabancı düşmanı protesto gösterileriyle ülke çapında dikkatleri üzerine çekmişti. Irkçılığa karşı gösterilerin organizasyonunu yapanlar arasında yer alan Richter, son aylarda Facebook üzerinden ölüm tehditleri aldığını belirtmişti.