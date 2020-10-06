Bombalı saldırı sonucu ölen Kaymakam Fatih Safitürk'ün ağabeyi: Kardeşim iyileşirken vali müdahale edip başka hastaneye sevk etti

Kayyım olarak atandığı Derik Belediye Başkanlığı makamında 10 Kasım 2016’da uğradığı bombalı saldırı sonucu yaşamını yitiren kaymakam Muhammet Fatih Safitürk’ün ağabeyi Ali Haydar Safitürk, “Bombayı FETÖ dershanelerinin sahibi patlattı, kardeşim iyileşirken vali müdahale edip başka hastaneye sevk etti” iddiasında bulundu.

Ağabey Safitürk, sosyal medya hesabından “Öyle bilgiler paylaşacağım ki, herkesin kanı donacak” paylaşımında bulunarak dönemin Mardin Valisi Mustafa Yaman ve ilçe emniyet amiri Mustafa Hakan Kutlay hakkında yeni suçlamalarda bulundu. Ağabey Safitürk, kaymakamın yaralı kurtulduktan sonra hayatını kaybetmesi için başka hastaneye naklinin bizzat dönemin Mardin Valisi ve Mardin Büyükşehir Belediyesi kayyımı Mustafa Yaman tarafından yaptırıldığını söyledi.

"Kaymakam kafadan yaralıdır, nakil kalp hastalıkları hastanesine yapılmıştır"

Kaymakam Safitürk’ün Derik Devlet Hastanesi’nden Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne sevk edildiğini belirten ağabey Safitürk, “Kızıltepe Devlet Hastanesi’nde 19 doktor tarafından kontrol altına alınan hastaya müşahede altında gözetilmelidir. Tanısı konur, durumu iyidir. Zamanın Mardin Valisi Mustafa Yaman bakar ki kaymakam iyileşecek. Derhal müdahale eder. Doktorlara baskı ve zor kullanarak, hastayı Antep Ersin Aslan Kalp Hastalıkları hastanesine nakleder. Tüm doktorlar bu naklin yanlış olduğunu söylemiş olmasına rağmen. Nakledilecekse bir üst hastanenin Dicle Üniversitesi Hastanesi olması gerekli olduğu söylenmesi ve yerinin burada hazır olduğu diye itiraz edildiği halde... Kaymakam kafadan yaralıdır, nakil kalp hastalıkları hastanesine yapılmıştır” dedi.

"Bombayı FETÖ dershanelerinin sahibi patlattı"

Dönemin ilçe Emniyet amiri Mustafa Hakan Kutlay’ın “görevi ihmal” suçundan yargılandığı ve 6 ay hapis cezası aldığını da hatırlatan ağabey Safitürk, Kaymakam’ın görülen davalarında dinlediği ifadelerden çıkarımlarını şöyle paylaştı:

“Bombayı Derik’te kapatılan FETÖ dershanelerinin sahibi patlattı... Bu FETÖcüyü Kaymakam’a zamanın Derik Emniyet Amiri Mustafa Hakan Kutlay gönderdi... Çok kıymetli bir dostum diyerek randevu ayarlamıştır...”

"Dönemin Emniyet amiri Kutlay, olay yerini temizletti"

Bir başka paylaşımında, dönemin Emniyet amiri Mustafa Hakan Kutlay’ın olay yerini temizletip, ardından olay yeri incelemesi yaptırdığını ileri süren ağabey Safitürk, Kutlay’ın kendisine hakaret edip, tehdit ettiğini de paylaştı.

Kaymakam Safitürk’ün öldürülmesi olayıyla dava geçen yıl Mardin 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından karara bağlanmış ve 14 kişi hakkında beraat kararı verilirken dönemin kaymakamlık yazı işleri şefi Şerif Mesutoğlu hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 28 yıl hapis cezası verilmişti.