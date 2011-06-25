-BOMBALI EYLEM HAZIRLIĞI İDDİASINA 2 TUTUKLAMA KARS (A.A) - 25.06.2011 - Kars'ta bombalı eylem hazırlığı yaptıklar iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Bülbül Mahallesi'nde bir eve yaptığı baskında gözaltına aldığı ve bombalı eylem hazırlığında olduğu iddia edilen 4 kişinin emniyetteki sorguları tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 2'si de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Kars'ta, iki gün önce terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması olduğu iddia edilen Demokratik Yurtsever Gençlik Meclisi (DYGM) üyesi olduğu ileri sürelen 4 kişinin bulunduğu eve baskın düzenlemiş, evde yapılan aramada bombalı eylemlerle ilgili dokümanlar ele geçirilmişti.