Bombalar İngiltere Kraliçesi'ni teğet geçmiş

İngiltere Kralı 6. George ve karısı Elizabeth'in, İkinci Dünya Savaşı sırasında Alman bombardımanında ölmelerine ramak kaldığı anlaşıldı.



Elizabeth'in 69 yıl önce yazdığı mektup, bugün bazı gazetelerde yayımlandı. Bombardımandan birkaç saat sonra sıcağı sıcağına yazılan mektupta, kral ve kraliçenin önce Alman bombardıman uçağının homurtusunu, ardından da bombanın düşerken çıkardığı ıslık sesini duyunca nasıl irkildikleri anlatılıyor.



Kraliçe, kaynanasına gönderdiği mektupta, "Sevgili anneciğim, bu sabah Buckingham Sarayına yönelik korkunç hava taarruzunu anlatmaya nasıl başlayacağımı bilemiyorum" diye yazmış.



Mektup şöyle: "Bomba saray avlusunda infilak etti, üç hizmetçi yaralandı. Önce ıslık sesi kulaklarımızda çınlayıp bomba korkunç gürültüyle infilak ettiğinde her şey öyle hızlı olup bitti ki, birbirimize bön bön bakakaldık."



"Dizlerinin titrediğini" anlatan kraliçe, "Kocaman bir toz ve duman bulutu göğe ağdı. Hepimiz koridorda yüzükoyun yere yapıştık. Korkunç bir gürültü daha koptu. Camlar parçalanırsa yaralanmayalım diye yere yapışık vaziyette bir-iki dakika kadar kaldık" diye yazmış.



Bugünkü Kraliçe 2. Elizabeth'in, 2002 yılında 101 yaşında hayata gözlerini yuman annesi Elizabeth, bombardımandan birkaç saat sonra başkentin doğu mahallerini ziyaret ettiğini şöyle anlatıyor: "Ölmüş bir şehirde geziyor gibiydim. Evler tahliye edilmişti. Kırık camların arasından insanların her şeylerini öylece bırakıp kaçtıkları belli oluyordu..."



Kral ve kraliçe, yetkililerin bütün ısrarlarına rağmen savaş sırasında Londra'yı terk etmemişti.