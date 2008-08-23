Bombacılar yakalandı

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Konak İlçesi Eşrefpaşa'daki Yağhaneler Semti Yeşillik Caddesi'nde bomba yüklü otomobili, polis servis midibüsü ve askeri otomobil geçerken infilak ettirerek, Albay Ahmet Kılınç ve 2 asker, 8 polis ve çevredeki 7 sivilin yaralanmasına neden olan teröristlerle ilgili operasyonlarda, sonuca ulaştı.

Eldeki tüm ipuçlarını değerlendiren ekipler, saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin, İzmir’den otomobil kiralayıp Diyarbakır'a gittiklerini belirledi ve bu kişilerin kimliklerine ulaştı.

İzmir´de 18 kişinin yaralandığı bombalı saldırıyı düzenleyenin 22 yaşındaki Z.U. (Zeki Bulut) olduğu belirlendi. Z.U. ile birlikte G.D., R.S. ve E.D. Diyarbakır´da, T.S., oğlu A.S., akrabası C.S. ve M.A. ise İzmir´de yakalandı. Böylece gözaltına alınanların sayısı 8´e yükseldi.

Böyle yakalandı

İzmir polisi, patlamanın ardından bombanın yerleştirildiği otomobilin motor ve şasi numarasından aracın gerçek sahibine ulaştı.

Olay yerinde de sahte plaka bulundu. Bu sahte plaka ile aracın, İstanbul´da Boğaz Köprüsü’nden bir kez para ödemeden geçtiği saptandı. İstanbul’dan İzmir´e geliş güzergâhındaki petrol istasyonlarının da arasında olduğu, yaklaşık 20 noktada, güvenlik kamerası araştırması yapıldı.

Bu aracı kullanan kişinin bir petrol istasyonundan benzin aldığı belirlendi. Görüntüden alınan fotoğraflar tüm il emniyet müdürlüklerine gönderildi. Diyarbakır Emniyeti, kendilerinde kaydı bulunan Z.B.´yi tanıdı.

Soruşturma kapsamında Z.B.´nin gerçek kimliğiyle Diyarbakır’dan bir otomobil kiralayıp İzmir´e geldiği belirlendi. Patlayıcıyı Diyarbakır’dan bu araçla getirdiği sanılan Z.B.´nin İzmir´de, kendisiyle birlikte gözaltına alınan kişilerle bağlantı kurduğu saptandı.

Kiralık otomobili İzmir´de bırakan Z.B.´nin, otobüsle İstanbul´a gidip, üç gün orada kaldığı, olayda kullanılan Volkswagen marka çalıntı otomobili teslim alarak İzmir´e geldiği, birkaç gün keşif yaptıktan sonra geçen perşembe günü saat 03.15 sıralarında, bomba yerleştirdiği aracı patlamanın olduğu caddeye park ettiği ortaya çıkarıldı.

Patlamanın ardından da yine kiralık araçla, İzmir´de oturan üç kişiyi yanına alarak Diyarbakır´a gittiği belirlendi. Z.B. ile Diyarbakır´da yakalanan üç kişinin bunlar olduğu bildirildi.

Z.B.´nin ilk kez bu çapta bir eylem yaptığı da vurgulandı. İzmir´de altı ayrı eve eş zamanlı olarak yapılan baskında ele geçirilen bomba yapımında kullanılan malzemelerin incelemesinin de sürdüğü dile getirildi. Diyarbakır´da gözaltına alınanların İzmir´e getirilecekleri öğrenildi.

Eylemi üstlenmişler

Bombalı saldırının ardından bir dergiye (Atılım Dergisi) yapılan ihbarla olayın PKK´nın kollarından `Kürdistan Özgürlük Şahinleri' adına üstlenildiği de ortaya çıktı.