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Yaşam

Bombacılar yakalandı

Van'ın Çatak ilçesinde 3 Eylül 2006 tarihinde çöp bidonuna uzaktan kumandalı bomba bıraktıkları ileri sürülen iki kişi gözaltına alındı.

18 Ekim 2008 03:00

Van'ın Çatak ilçesinde 3 Eylül 2006 tarihinde çöp bidonuna uzaktan kumandalı bomba bıraktıkları ileri sürülen iki kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Ş.S. ve F.G. isimli şahısları takibe aldı. Aylar süren teknik takip sonucunda terör örgütüne malzeme götürme hazırlığı yapan F.G, Van'dan Çatak'a gelirken yakalandı, Ş.S. ise Terörle Mücadele ekiplerince gözaltına alınarak sorgulanmak üzere Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele şubesine gönderildi.

3 Eylül 2006 tarihinde Çatak'ta çöp bidonunda teröristlerce patlatılan uzaktan kumandalı bomba sonucunda biri polis, diğeri belediye yazı işleri müdürü olmak üzere iki kişi ölmüş, 12 kişi de yaralanmıştı.


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