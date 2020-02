Bombacı Trump hayranı çıktı

Nafiz Albayrak / New York, 26 Ekim (DHA) - Donald Trump’tan önceki ABD Başkanı Barack Obama, eski Dışişleri Bakanı ve First Lady Hillary Clinton ve ünlü Hollywood oyuncusu Robert De Niro’nun da aralarında bulunduğu Demokrat Partililere bombalı paken yolladığı gerekçesiyle gözaltına alınan 56 yaşındaki Cesar Sayoc’un Cumhuriyetçi Parti kayıtlı üyesi seçmen kaydı bulunduğu ve Trump hayranı olduğu ortaya çktı.

Sayoc’un, beş ayrı suçtan 48 yıl hapis cezası istemi ile iddianame hazırlandı.

Uyuşturucu kullanma, hırsızlk, dolandrıcılık, tehdit, ve trafik cezaları nedeniyle sabıka kayıtları bulunduğu ortaya çktı.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlardan ABD Başkanı Donald Trump’ın yemin törenine ve değişik mitinglerine de katıldığı belirlenen Sayoc’a ait, üstü Trump ve yardımcısı Mike Pence’in fotograflari, Cumhuriyetçi Parti amblemi, ABD Bayrağı ile bezeli beyaz bir minibüs de ele geçirildi.

İçinde boru bombaları bulunan ve posta aracılığı ile gönderilen paketler üzerindeki parman izleri ve DNA örneklerinden yola çıkılarak yakalanan Sayoc’un eyaletler arası patlayıcı madde transferi, hala koruma altında bulunan eski ABD başkan ve yardımclarına yönelik tehditte bulunma, patlayıcıların yasalara aykırı olarak posta yoluyla yollanması, halen görevde bulunan yada görevden ayrlmş federal yetkililere saldırı girişimi suçlarından yargılanacağ belirtildi.

Soyac’ın yolladığı pbombalı paket sayısı, kendisi gözaltına alndıktan sonra bile artmaya devam etti. Yakalanmadan önce 11 ayrı kişi yada kuruma bombalı paket yolladığı belirlenen Soyac’ın gözaltına alınmasından sonra bu rakam 13’e çıktı. California Senatörü Kamala Harris ile demokrat adaylara para bağışları ile bilinen iş insanı Tom Steyer’e de bombacının yolladığı şüpheli paketler ulaştı.

FBI Direktörü Christopher Wray, şüpheli paketler içerisinde zaman ayarlı, ısıya duyarlı yada sürtünme sonucu ısınıp ateşlenebilecek patlayıcı düzeneği bulduklarını açıkladı.

Sayoc’un ilk bombalı paketi yolladığı George Soros’un evinin New York’ta bulunması, hakkındaki soruşturmanın New York’ta başlatlmış bulunması ve işlemlerin hızlılığı gerekçesiyle, New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde yargılanacağı belirtildi.

Beyaz Saray’da düzenlenen Genç Siyah Liderler Zirvesinde konuşan ABD Başkanı Donald Trump, sözü ABD’yi dehşete düşüren bombal paketler olayına getirerek, \"Bu olayların ülkemizde yeri yok. Sorumlu ya da sorumlular kimse hesap verecekler\" dedi. (Fotoğraflı)