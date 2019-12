Bombacı terörist, TV'de yakalandı

T24 - Adana'a 2 ayrı yerde bombalı eylem gerçekleştirdiği belirlenen PKK terör örgütü üyesi A.S., Adana'dan katıldığı Roj Tv programını izleyen polisin takibiyle yakalandı. Programda, gerçekleştirdiği bombalı eylemlerin adresini veren A.S, 3’üncü eylemini gerçekleştirmek için giderken takip eden polis tarafından üzerinde ses bombasıyla ele geçti.



Milliyet gazetesinin haberine göre terör örgütünün yayın organı olan Roj TV’deki bir programa katılan A.S., Adana’da gerçekleştirdiği veya gerçekleştireceği bombalı eylemlerle ilgili konuştu. A.S., programda 3 ayrı adresi verdi. Bu programı izleyen polis, bombalı eylemlerden 2’sinin gerçekleştiğini saptadı. A.S., televizyonda adresini bildirdiği 3’üncü adrese giderken takip eden polislerce yakalandı. Üzerinden ses bombası çıkan A.S.’nin PKK terör örgütünün kamplarında eğitim gördüğü, halka korku ve panik salmak, polisin göstericilere sert müdahale etmesini sağlamak amacıyla eylem yaptığı iddia edildi. A.S., Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.



DTP’liler de adliyede



Öte yandan, Adana’da bölücübaşının cezaevi koşullarının iyileştirilmesi bahanesiyle yapılan gösterilerle ilgili gözaltına alınan DTP Adana İl Saymanı Erol Demirhan, İl Yönetim Kurulu Üyesi Engin Okutucu, partililer ve DTP Gençlik Meclisi üyeleri olmak üzere toplam 25 kişinin sorguları da tamamlandı. 25 DTP’liden 24’ü adliyeye sevk edilirken, adı açıklanmayan 17 yaşındaki bir kız, Çocuk Şubesi’ne teslim edildi.