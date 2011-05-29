-BOMBACI SUÇÜSTÜ YAKALANDI LEFKOŞA (A.A) - 29.05.2011 - KKTC'de Kıbrıs Türk–Rus İş Konseyi Başkanı Çetin Atalay'ın aracına bomba yerleştiren Yücel Irmak (35) isimli kişi suçüstü yakalandı. Polisin yaptığı açıklamaya göre Yücel Irmak, dün saat 21.00 sıralarında Girne'ye bağlı Karaoğlanoğlu'nda bulunan Ambiance Restoran'ın park yerinde bulunan Çetin Atalay'a ait GR 461 plakalı araca, kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu patlayıcı maddelerle hazırladığı düzeneği, öldürmek kastıyla yerleştirip ayrılmaya çalıştığı sırada tespit edilerek tutuklandı. 2005-2007 döneminde KKTC'de Milliyetçi Adalet Partisi (MAP) Genel Başkanlığı da yapan Çetin Atalay, 40 gün önce de evine bomba konduğunu, son anda fark etmesi sonucu ölümden döndüğünü ve olayın kamuoyuna yansıtılmadan polisin takibine alındığını söyledi. Dün gece iş yemeğinde olduğu sırada, bu kişinin aracına bomba yerleştirdikten sonra yakalandığını kaydeden Atalay, zanlının, kendisinin ülkeye giriş çıkışlarını ve diğer programlarını saat saat takip ettiğini belirti. Yücel Irmak isminin sahte olduğunu ve zanlının gerçek isminin ''Recep'' olduğunu ifade eden Atalay, zanlının ifadesinde, evine ve aracına patlayıcı koyduğunu itiraf ettiğini açıkladı. Atalay, kendi aracına konan patlayıcı ile gazeteci Mutlu Esendemir'in aracında patlayan bombanın benzerlik taşığını, her iki olay arasında bağlantı olup olmadığının araştırıldığını bildirdi. Siyasi kişiliğine de işaret ederek, olayın, ''bir kaos ortamı oluşturmak için yapıldığını sandığını'' söyleyen Atalay, ''Bizi sokağa dökmek istiyorlarsa biz sokağa inmeyiz'' dedi. Her iki bombanın da öldürmeye yönelik olduğunu vurgulayan Atalay, herhangi bir tehdit almadığını da belirtti. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.