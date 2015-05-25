'Bombacı Mülayim' Şişli'de gerçek oldu!

Kemal Sunal'ın başrollerinde oynadığı Korkusuz Korkak filmindeki 'Bombacı Mülayim' karakteri Şişli'de gerçek oldu. Pankarta sarılı şüpheli paketi eline alan ve sökerek yere atan bir vatandaş, yürekleri ağza getirdi. Pakette bomba çıkmaması çevredekilere rahat bir nefes aldırdı.

Polis olay yerine yaklaşık 45 dakika sonra geldi. Güvenlik şeridi çeken polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Özel kıyafetlerini giyen bomba imha uzmanı paketi fünye yardımı ile patlattı. Pakette patlayıcı madde izine rastlanılamadı.

'Aynı şey olsa yine yaparım'

Polise kısa bir süre bilgi veren Musa İnanış, serbest bırakılırken hiç korkmadığını belirtti. İnanış olayı şöyle anlattı: "Biz bomba olayını duyduk. Köprüden çoluk çocuk geçiyordu. Paketi bir kenara koydum. Ben patlama endişesi yaşamam. Çok ölümden döndüm. Ölümden korkmam. Bunun için Avrupa'yı bıraktım. Bir bombadan korkacaksak yaşamayalım bu dünyada. Ben ölümü seven insanım. Sıkıntı yok. Yine böyle bir şey olsa, o bombayı alır üzerimde patlatırım." Polisin uzun süredir olay yerine intikal etmediğini aktaran İnanış, "Polis daha gelmedi. Ekibin buraya gelmesi 10 dakikayı alırdı ama daha gelmedi. Allah göstermesin. Ne olacak keratalar 7-24 yatıyor." Paketin fünye yardımı ile patlatılması sırasında Odesa Bulvarı yaklaşık 30 dakika kapalı kaldıktan sonra yeniden trafiğe açıldı.