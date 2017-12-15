BOMBA YÜKLÜ MİNİBÜSÜN BAŞINDA JAMMER İLE 20 SAAT NÖBET...

- POLİS, BOMBALI MİNİBÜSÜ ALMAYA GELECEK KİŞİYİ YAKLAŞIK 20 SAAT JAMMER İLE NÖBET TUTARAK BEKLEDİ

- LASTİĞİ PATLAK ARACA LASTİKÇİ İLE GELEN ŞÜPHELİYİ GÖREN POLİS HAREKETE GEÇTİ

- YAKALANAN ŞÜPHELİLERİN VERDİKLERİ İLK İFADEDE HEDEFLERİNİN ÇEVİK KUVVET ARACI OLDUĞUNU SÖYLEDİĞİ ÖĞRENİLDİ

Çağatay KENARLI / İstanbul DHA

Bahçelievler\'de dün ele geçirilen 60 kilogram patlayıcı yüklü minibüsle ilgili yürütülen soruşturmada detaylar ortaya çıkmaya başladı. Soruşturmada şu ana kadar 3 ü kadın 10 kişi, gözaltına alındı.

Bahçelievler\'deki patlayıcı yüklü kapalı kasa minibüsle ilgili Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin araçla ilgili çalışmalarını ortaklaşa yürüttüğü öğrenildi.

PATLAYICILAR KUZEY IRAK\'TAN YURDA SOKULMUŞ

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre; patlayıcı, yasadışı yollardan Kuzey Irak\'tan yurda sokuldu. Minibüsün sahibi olan ve gözaltına alınan kadın ise, aracı Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerine götürerek patlayıcıları minibüse yükletti. Şüpheli kadın, yolda dikkat çekmemek için içinde patlayıcı bulunan yangın tüpleri ve plastik kovaları, strafor kutular içine gizleyerek İstanbul\'a getirdi.

8 YANGIN TÜPÜ VE PLASTİK KOVALAR İÇİNDEKİ PATLAYICILAR

Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri araçta bulunan plastik kovalar ve yangın tüplerini detaylı bir şekilde inceledi. Yapılan incelemede, minibüste bulunan farklı boylarda 8 yangın tüpünün kafalarını sökerek içlerinde fabrikasyon üretim RDX, PETN ve HMX karışımı patlayıcılarla dolu olduğunu, bombanın etkisini arttırmak için demir bilye ve çivi koyduklarını tespit etti.

BOMBALAR DÜZENEKLE BİRBİRİNE BAĞLI, UZAKTAN KUMANDA İLE TETİKLENİYOR

Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yangın tüplerinin hepsinin birbirine düzeneklerle bağlı olduğunu ve düzeneklere bağlı uzaktan kumanda ile patlatmaya yarayan alıcı ve verici devreleri buldu. Emniyet yetkilileri, patlayıcı maddelerin geçtiğimiz yıl Beşiktaş Vodafone Park Stadı çevresinde meydana gelen patlamalarda kullanılan bombalarla aynı özelliklerde olduğunu belirtti.

MİT VE TEM EKIPLERI YAKLASIK 20 SAAT JAMMERLA MİNİBÜSÜ BEKLEDI

MİT ve TEM ekipleri aranan bomba yüklü kapalı kasa minibüsün Bahçelievler Şirinevler Mahallesi Mahmutbey 18. sokağa park edilmiş olarak bulduktan sonra aracı almaya gelecek şüphelileri yaklaşık 20 saat bekledi. Ekiplerin, ani gelişebilecek bir olaya karsı patlamayı engellemek için sinyal kesici (jammer) minibüsün yakınlarında bekledikleri, minibüsü almaya gelecek kişiyi sağ ele geçirmeyi hedefledikleri öğrenildi.

LASTİKÇİ GELDİĞİ SIRADA OPERASYON BAŞLADI

Patlayıcı yüklü kapalı kasa minibüsü almaya gelen kişi, öğle saatlerinde minibüse bineceği sırada aracın bir lastiğinin patlamış olduğunu fark etti. Bunun üzerine çevrede bulunan bir lastikçiyi patlayıcı yüklü minibüsün lastiğini değiştirtmek için olay yerine çağırdı. Lastikçi de olay yerine geldiği sırada MİT ve TEM ekipleri, lastikçi ve şüpheliyi yakaladı. Ekiplere durumu izah eden lastikçi serbest bırakıldı.

ÇEVİK KUVVET ARACI GEÇİŞ SIRASINDA PATLATACAĞINI İTİRAF ETTİ

Bombalı minibüs başında yakalanarak gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki ilk sorgusunda, çevik kuvvet aracı geçişi sırasında, gözcülerden gelen talimat doğrultusunda minibüsü çevik kuvvet aracının yakınlarında patlatması yönünde talimat aldığını söylediği öğrenildi

GÖZALTINA ALINAN 3\'Ü KADIN 10 KİŞİ ARASINDA 2 AVUKAT BULUNUYOR

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, bombalı aracın yakalanmasından sonra düzenlediği operasyonlarda 3\'ü kadın 10 şüpheliyi gözaltına almıştı. Gözaltına alınan şüpheliler arasında 2 avukatın da bulunduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin, şüphelilerin sorgularında elde ettikleri bilgiler doğrultusunda yeni operasyonlar yapmaya devam ettiği kaydedildi

Görüntü Dökümü:

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-Bombalı araçtaki polis incelemesi

-Bombalı aracın götürülmesi

-Fatih\'te şüphelilere yapılan operasyon

13.12.2017 - 20.50 Haber Kodu : 171213224

13.12.2017 - 17.53 Haber Kodu : 171213199

13.12.2017 - 17.40 Haber Kodu : 171213188

13.12.2017 - 17.28 Haber Kodu : 171213182

13.12.2017 - 16.31 Haber Kodu : 171213149



