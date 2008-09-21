Bomba yapmayı internetten öğrendi

Niğde'nin Bor İlçesi'nde, geçen ay Tevfik Gür'e ait kuruyemişçiye içine çivi konularak etkisi artırılmış el yapımı ses bombası atan 3 zanlı, dün yakalandıktan sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Zanlılar, sorgularında işyerine attıkları bombanın yapımını internetten öğrendiklerini söyledi.



Olay, 20 Ağustos günü saat 03.00 sıralarında, İstasyon Caddesi'nde Tevfik Gür'e ait kuruyemiş ve baharat satışı yapılan işyerinde art arda 3 ayrı patlama ile oldu. İşyerinin bulunduğu binada büyük korku ve maddi hasara neden olan patlamaların, içi çivi ve demir parçalarıyla doldurulmuş el yapımı 3 ses bombanın atılmasından kaynaklandığı belirlendi.



Olayla ilgili soruşturma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, işyeri sahibi Tevfik Gür ile kavga ettiği belirlenen 20 yaşındaki Kazım Erdoğdu, amcasının oğlu 18 yaşındaki Mustafa Erdoğdu ve arkadaşları 19 yaşındaki Mahir Binyıldız'ı takibe aldı. `Yaralama' suçundan sabıkası bulunan Kazım Erdoğdu ile uçucu madde bağımlısı olduğu iddia edilen diğer 2 zanlı, dün polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. 3 zanlı, sorgularında bombalama olayını itiraf etti.



Zanlılar, işyerine sigara almak için girdiklerini, bu sırada bir miktar kuruyemiş yedikleri için Tevfik Gür'ün kendilerine hakaret ettiğini, çıkan tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüştüğünü anlattı. Tevfik Gür'ün kendilerini rencide ettiğini iddia eden zanlılar, intikam almak için bombalama olayını yapmaya karar verdiklerini, bombanın nasıl yapılacağını da internettten araştırıp bulduklarını iddia etti.



3 zanlı, sorgularının ardından sevk edildikleri Adliye'de çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



