Bomba ve silah seslerinde doğum: Kiev metrosunda bir bebek dünyaya geldi

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Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle Kiev'de metroya sığınananlardan biri olan 23 yaşındaki bir kadın, metroda bebeğini dünyaya getirdi.

Daily Mail'de yer alan habere göre; dün akşam saatlerinde Kiev'de bomba ve silah sesleri yükselirken, metroya sığınan hamile bir kadın doğum yaptı.

Kadının çığlıklarını duyan Ukrayna polisi, yardıma gelerek ambulans çağırdı.

Doğumdan sonra hastaneye kaldırılan kadının ve Mia adı verilen bebeğin durumunun iyi olduğu belirtildi.

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